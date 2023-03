Uzela 24 Oranž i uživa u svim kuponima: 'Obožavam ići u kino i čitati, ovo je u pravim rukama'

Na dnevnoj bazi čitam 24sata, tako doznajem razne vijesti iz vrlo širokog spektra tema koje obrađuju i o kojima pišu. Najčešće je to u jutarnjoj atmosferi, uz kavicu i doručak, kako bih se napunila energijom za taj dan i kako bih saznala sve bitne informacije, kaže nam Martina Fistrić (36), digitalna pretplatnica 24sata, koja je odnedavno i članica 24 Oranž kluba.

'Najviše čitam lifestyle teme'

Najviše je, dodaje, zanimaju lifestyle teme, pa je rubrika lifestyle prva koju Martina čita na 24sata.hr.

- Tu stvarno ima najviše stvari za čitanje, vrlo mnogo tema i mogućnosti za čitatelja, od zdravlja, kuhanja, ljepote, savjeta i slično. To su mi, iskreno rečeno, najzanimljiviji članci. Inspiriraju me za taj dan, pune me pozitivom i uvijek mi predstavljaju temu za razgovor i za dijeljenje s prijateljima taj dan, ali i ubuduće - govori Martina.

Svaki dan "škicne" i svježe vijesti, odnosno ono najaktualnije što se zbiva, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.

- Sad, primjerice, vrlo često pratim rat u Ukrajini, ali pročitam i općenito što se sve zbiva u svijetu, neke glavne svjetske, ali i hrvatske vijesti, da bih bila, kako se kaže, u toku sa svime. Inače se bavim regrutiranjem na globalnoj razini i u mojem poslu uvijek je dobro znati kakvo je stanje u svijetu, a na 24sata mogu pronaći korisnih informacija vezanih za posao - kaže naša sugovornica.

Priznaje da 24sata voli čitati najviše zato što joj pruža širok spektar tema, odnosno o svemu što je zanima može pročitati upravo na tom portalu.

- Isto tako i zato što uvijek odmah mogu vidjeti najnovije vijesti. Serviraju zanimljivosti iz raznih područja, uistinu mogu pronaći sve što me zanima - kaže. Poput većine, i ona se većinom informira na portalima, a manje putem novina, koje, kako priznaje, rijetko kupuje. Digitalno je jednostavno praktičnije, ističe, pogotovo danas, kad su digitalne mogućnosti gotovo bez granica.

- Sve je u svakom trenutku dostupno, čak i ako putujem autobusom ili, primjerice, idem na more k sestri, uvijek mogu otvoriti sve na mobitelu, pogledati, pročitati, zaigrati kviz i tome slično. Odlično mi je i to što ima mnogo super videa, često ih gledam - kaže Martina.

U 24 Oranžu je, priznaje, izrazito vesele popusti. Oni za Wolt, Eko Taxi i Grawe osiguranje definitivno su joj tri favorita.

'Kuponi su raznovrsni'

- Moram priznati da su mi ti kuponi za popuste definitivno bili jedna od većih motivacija za pretplatu. Smatram da je uvijek lijepo dobiti takvu vrstu poklona i vrlo volim takve stvari, to mi je stvarno divno i veoma je specifično. Malo koje novine kod nas daju takvo nešto. Opet je super što su kuponi raznovrsni, pa su stvarno korisni, ne samo meni nego i cijeloj mojoj obitelji. Ni u jednom trenu nisam požalila što sam uzela pretplatu, mislim da nudi mnogo pogodnosti, a uz to mogu sve što me zanima pročitati u bilo kojem trenutku koji mi odgovara - istaknula je Martina, koja kaže da je vrlo velika ljubiteljica kinoprojekcija. Odlasci u kino za nju su među najdražim tipom izlaska, pa je popust za CineStar, kako kaže, pun pogodak.

- Obožavam ići u kino, tako da ću taj bon sigurno među prvima iskoristiti. Uz kupona za CineStar, jako mi se sviđaju kuponi za Wolt. Kad smo vikendom doma, pogotovo subotom navečer, ako nam se ne da ništa spremati za jelo, Wolt je prva opcija. Uvijek možemo naručiti što nam srce poželi, tako da je taj kupon stvarno super došao - zaključuje naša sugovornica.

Podsjetimo, svatko tko uzme godišnju pretplatu 24 Oranž, po cijeni od 17 eura, zauzvrat odmah dobiva kupone partnera 24sata u iznosu od 88 eura! Uz to, oni koji se odluče za godišnju digitalnu pretplatu dobivat će i mnoge druge popuste. 24 Oranž možete uzeti OVDJE. U članku niže pronađite tri laka koraka do vaše 24 Oranž pretplate.

Najčitaniji članci