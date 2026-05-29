'Uzela je našu kćer (1) i nestala prije nego što sam se vratio s posla. Tražim je od prosinca!'

Ni riječi nikome nije rekla. Spakirala je odjeću i nekoliko stvari, uzela našu kćer i nestala iz kuće prije nego što sam se vratio s posla. I od tada, sve do danas, ne znam gdje je naše dijete, niti mi ijedna institucija zaista pomaže u pronalasku moje Sofije, ispričao je za Jutarnji Antonio K. (29) iz Svete Nedelje. Od kraja prosinca strahuje i živi u neizvjesnosti što se dogodilo s djevojčicom starom godinu i pol.

Iva Marta Dujanić (23) i djevojčica u ružičastoj jaknici objavljene su na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba. Prema tim informacijama, traga im se od ožujka ove godine. Kako su potvrdili iz policije, "poduzimaju sve zakonom propisane radnje i mjere u cilju pronalaska osoba čiji je nestanak prijavljen".

Antonio priznaje da njihov odnos nije bio idealan. Upoznali su se dok je živio u Švicarskoj, a nakon što je Iva Marta ostala trudna, zajedno su odlučili zadržati dijete. No, tvrdi da je tijekom trudnoće nekoliko puta nestajala. - Nisam znao gdje je otišla, a u narednim mjesecima povremeno bi mi slala poruke da je abortirala, pa da je imala spontani pobačaj, čak i da će prodati dijete - prisjetio se.

Za rođenje kćeri saznao je tek na Staru godinu 2024., kada ga je Iva Marta nazvala iz splitskog rodilišta. Pokušali su obnoviti vezu, najprije u Švicarskoj, a potom kod njegove obitelji u Puli i Svetoj Nedelji, no bez uspjeha. Antonio tvrdi da je u prosincu prošle godine ponovno nestala, nakon čega je njega i njegovu majku prijavila za nasilje. Kaže da mu je Hrvatski zavod za socijalni rad zabranio kontakte s kćeri te da njegove tvrdnje i upozorenja nisu ozbiljno shvaćeni. Naknadno je, tvrdi, saznao i da Iva Marta ima još jedno dijete.

- Nije mi pomoglo ni to što sam naknadno saznao da već ima dijete za koje mi nije rekla kad smo se upoznali. Taj mi je dečko podrška u svemu, a život mi je pakao. Ustajem noću, sanjam dijete, čekam da se pojavi. Ne znam čime sam ovo zaslužio - rekao je Antonio za Jutarnji.

Očajan je jer mjesecima nema nikakvih informacija o svojoj kćeri Sofiji te tvrdi da institucije ne odgovaraju na njegova pitanja.