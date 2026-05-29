Obavijesti

News

Komentari 3
OČAJAN OTAC IZ SV. NEDJELJE

'Uzela je našu kćer (1) i nestala prije nego što sam se vratio s posla. Tražim je od prosinca!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
'Uzela je našu kćer (1) i nestala prije nego što sam se vratio s posla. Tražim je od prosinca!'
Foto: nestali.gov.hr

Iva Marta Dujanić (23) i djevojčica u ružičastoj jaknici objavljene su na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba

Ni riječi nikome nije rekla. Spakirala je odjeću i nekoliko stvari, uzela našu kćer i nestala iz kuće prije nego što sam se vratio s posla. I od tada, sve do danas, ne znam gdje je naše dijete, niti mi ijedna institucija zaista pomaže u pronalasku moje Sofije, ispričao je za Jutarnji Antonio K. (29) iz Svete Nedelje. Od kraja prosinca strahuje i živi u neizvjesnosti što se dogodilo s djevojčicom starom godinu i pol. 

Iva Marta Dujanić (23) i djevojčica u ružičastoj jaknici objavljene su na stranici Nacionalne evidencije nestalih osoba. Prema tim informacijama, traga im se od ožujka ove godine. Kako su potvrdili iz policije, "poduzimaju sve zakonom propisane radnje i mjere u cilju pronalaska osoba čiji je nestanak prijavljen".

Foto: nestali.gov.hr

Antonio priznaje da njihov odnos nije bio idealan. Upoznali su se dok je živio u Švicarskoj, a nakon što je Iva Marta ostala trudna, zajedno su odlučili zadržati dijete. No, tvrdi da je tijekom trudnoće nekoliko puta nestajala. - Nisam znao gdje je otišla, a u narednim mjesecima povremeno bi mi slala poruke da je abortirala, pa da je imala spontani pobačaj, čak i da će prodati dijete - prisjetio se.

Za rođenje kćeri saznao je tek na Staru godinu 2024., kada ga je Iva Marta nazvala iz splitskog rodilišta. Pokušali su obnoviti vezu, najprije u Švicarskoj, a potom kod njegove obitelji u Puli i Svetoj Nedelji, no bez uspjeha. Antonio tvrdi da je u prosincu prošle godine ponovno nestala, nakon čega je njega i njegovu majku prijavila za nasilje. Kaže da mu je Hrvatski zavod za socijalni rad zabranio kontakte s kćeri te da njegove tvrdnje i upozorenja nisu ozbiljno shvaćeni. Naknadno je, tvrdi, saznao i da Iva Marta ima još jedno dijete.

Foto: nestali.gov.hr

- Nije mi pomoglo ni to što sam naknadno saznao da već ima dijete za koje mi nije rekla kad smo se upoznali. Taj mi je dečko podrška u svemu, a život mi je pakao. Ustajem noću, sanjam dijete, čekam da se pojavi. Ne znam čime sam ovo zaslužio - rekao je Antonio za Jutarnji.

Očajan je jer mjesecima nema nikakvih informacija o svojoj kćeri Sofiji te tvrdi da institucije ne odgovaraju na njegova pitanja.

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Ministarstva rada poručili su kako zbog zaštite interesa maloljetnog djeteta i potrage koja je u tijeku ne mogu iznositi dodatne informacije o slučaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera
RAD NA CRNO, POREZI, PAUŠAL

Ćorić priznao da bi mogle rasti cijene usluga zbog novih mjera

Vidimo ljude koji rade na istim radnim mjestima, ali su paušalisti. Ovo je jedna od anomalija u sustavu koja je na ovaj način adresirana, rekao je Ćorić o paušalnim obrtima
VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa
VATRA OBASJALA NEBO

VIDEO Ogromna eksplozija na Floridi! Vatrena kugla uništila svemirsku raketu Jeffa Bezosa

Bezos, osnivač Blue Origina, na X je potvrdio da su svi zaposlenici njegove tvrtke sigurni i bez ozljeda, ustvrdivši kako je ovo bio „vrlo težak dan“
Božidar Kalmeta je kriv!
NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Božidar Kalmeta je kriv!

Proces je počeo prije 14 godina, prva optužnica je dignuta 2016. godine, a Kalmeta, sad već skoro u 70-ima, danas je doznao prvostupanjsku presudu za aferu 'Prometna renesansa'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026