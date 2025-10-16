Uzeo roditeljima novac, a djeca ostala bez maturalca: Stigla mu je 'masna' kazna inspektorata

Turistička agencija 'Saša Klek' nije u zakonskom roku obavijestila OŠ Dragutina Tadijanovića u Petrinji, kao ni roditelje, o otkazivanju maturalnog putovanja niti je u zakonskom roku vratila novac, nalaz je Državnog inspektorata. Kako su nas izvijestili u opširnom odgovoru na naš upit, Inspektorat je po nalogu Ministarstva turizma u četvrtak napravio cjeloviti nadzor poslovanja u agenciji. Podsjetimo, 50 učenika te škole od 10. do 13 rujna trebalo je provesti na maturalcu u Dalmaciji, no 8. rujna iz agencije su ih obavijestili da je putovanje otkazano. Inspektorat je utvrdio da su vratili novac za četvero učenika, no ostali još čekaju. Njima trebaju vratiti 20.700 eura, a voditelj agencije u više je navrata zavlačio s odgovorima o isplati 450 eura po učeniku, tvrdeći kako čeka da mu se odobri kredit banke da im vrati novac. Roditelji su nakon mjesec dana čekanja izgubili strpljenje i o svemu obavijestili novinare, a odmah su reagirale i institucije.

Turistički inspektori ustanovili su prekršaje u više točaka te, kako su napisali, na licu mjesta naplatili kazne agenciji. Prvi prekršaj se odnosi na rok, prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu, u kojem agencija mora obavijestiti putnike o otkazivanju.

- Turistička agencija nije obavijestila putnike o raskidu ugovora sedam dana prije realizacije putovanja koja traju između dva i šest dana, a maturalno putovanje, odnosno paket-aranžman trajalo bi tri dana, od 10. do 13. rujna 2025., turistički su inspektori za utvrđeni prekršaj naplatili kaznu na mjestu izvršenja prekršaja pravnoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi - navodi Inspektorat.

Po zakonu, organizator može raskinuti ugovor o putovanju prije početka putovanja i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za putovanje, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za putovanja manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

1. 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana

2. sedam dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana

3. 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.

- Isto tako, inspektori su utvrdili da agencija nije najkasnije u zakonskom roku od 14 dana od dana raskida ugovora izvršila povrat sredstava za otkazano putovanje te su za utvrđeni prekršaj naplatili kaznu - navodi Inspektorat. Kolika je kazna nisu otkrili.

Naplaćena im je i kazna zbog nepridržavanja obaveze da nadležno Ministarstvo obavijeste o ispunjavanju obveze zaštite u slučaju nesolventnosti i osiguranju od odgovornosti. Iako imaju važeću dokumentaciju, papire nisu dostavili Ministarstvu. Nisu dostavili ni obavijest o početku pružanja usluga koja sadrži određeni set taksativno propisanih podataka te dostaviti dokaze o istom.

Roditelje je posebno naljutilo to što ih voditelj agencije Saša Vejzović zavlači s odgovorima o plaćanju. U posljednjem mailu koji im je poslao u ponedjeljak, tvrdio je kako su mu zbog inspektorata svi računi sada blokirani, te će se isplata još otegnuti. Čak je i roditelje optužio da su to sami izazvali kontaktirajući medije. Budući da Vejzović ne odgovara na naše upite za komentar, i dalje ne znamo zašto je putovanje otkazano te zašto nije ranije obavijestio roditelje i školu.

Iz Inspektorata ističu kako roditelji imaju pravo sudski utjerivati dug, a prije toga im preostaje tražiti povrat preko osiguranja, ako agencija ne ispuni obećanje.