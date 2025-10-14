Obavijesti

Najmanje što roditelji i učenici zaslužuju je poštena i jasna komunikacija o problemima

Ana Dasović
Roditelji iz Donjeg Dragonošca ne bi trebali saznati ključne detalje o gradnji škole samo kad izađu na prosvjed. Roditelji iz Petrinje ne bi trebali doznaju da im je maturalac propao dva dana prije putovanja

Roditelji i stanovnici iz Donjeg Dragonošca bili su strpljivi gotovo pet godina. Onda im je prekipjelo, izašli su na prosvjede i pozvali novinare. Prekipjelo je i roditeljima iz Petrinje, čiju je djecu lokalna turistička agencija teško razočarala i ostavila ih bez maturalca. Još gore, roditelje je ostavila bez nemalih 450 eura i već više od mjesec dana ih zavlači s isplatom. I oni su, razočarani, zatražili pomoć medija.

Potvrdili optužnicu protiv Tonya Cetinskog, vinaru godinu dana uvjetno za lažne Covid potvrde
Pjevač Cetinski suočen je s optužnicom za davanje mita, a poznati vinar Šegović se probao braniti s tezom da je kolateralna žrtva i da je netko njegove osobne podatke pokupio s interneta
DRAMA u Zagrebu: U tijeku je spašavanje čovjeka iz Save, netko ga je vidio da pliva?!
Hitne službe dobile su dojavu oko 9 sati kako je navodno prolaznik vidio čovjeka u rijeci Savi između mostova Slobode i Mladosti
Užas u Bjelovaru: Urušio se zid u zatvoru, dvoje ljudi poginulo
Prilikom izvođenja radova na energetskoj obnovi, smrtno su stradala dvojica radnika, 42-godišnji Indijac i 59-godišnji hrvatski državljanin

