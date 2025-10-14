Roditelji iz Donjeg Dragonošca ne bi trebali saznati ključne detalje o gradnji škole samo kad izađu na prosvjed. Roditelji iz Petrinje ne bi trebali doznaju da im je maturalac propao dva dana prije putovanja
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Najmanje što roditelji i učenici zaslužuju je poštena i jasna komunikacija o problemima
1 min
Roditelji i stanovnici iz Donjeg Dragonošca bili su strpljivi gotovo pet godina. Onda im je prekipjelo, izašli su na prosvjede i pozvali novinare. Prekipjelo je i roditeljima iz Petrinje, čiju je djecu lokalna turistička agencija teško razočarala i ostavila ih bez maturalca. Još gore, roditelje je ostavila bez nemalih 450 eura i već više od mjesec dana ih zavlači s isplatom. I oni su, razočarani, zatražili pomoć medija.
