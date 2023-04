Uživajte dok traje: Temperatura danas ide do 20°C, od četvrtka na čeka pogoršanje vremena

Djelomice, u Dalmaciji i Slavoniji i pretežno sunčano. Prema kraju dana sa zapada postupni porast naoblake. Vjetar na kopnu slab, samo povremeno umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu ujutro umjerena bura, popodne jugozapadnjak u okretanju na jugo i jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 20 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: dhmz.hr

Na istoku Hrvatske - Slavonija i Baranja

Mjestimice će puhati umjeren sjeverozapadnjak, a drugdje vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura se penje do 19 stupnjeva.

Gorska Hrvatska

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a prema kraju dana sa sjeverozapada postupan porast naoblake. Vjetar u gorskom području većinom slab.

Jadran

Na Jadranu poslijepodne slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana sve više jačati, osobito duž zapadne obale Istre i na otvorenom moru. Najviše dnevna temperatura od 13 do 16, na Jadranu od 16 do 18 stupnjeva.

Dalmacija

U Dalmaciji pretežno sunčano uz slab i umjeren jugozapadnjak. Na kraju dana vjetar će na moru okrenuti na jugo, a temperatura se penje do 20 stupnjeva.

U unutrašnjosti Hrvatske

Promjenljivo i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Oborine se očekuju u četvrtak i u noći na petak. Na najvišem gorju moglo bi pasti i malo snijega. Vjetar većinom slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a u subotu će jačati jugozapadnjak.

Jadran

Promjenljivo, povremeno s kišom, osobito u četvrtak i u noći na petak kad se očekuje glavnina oborine i u obliku izraženih pljuskova i grmljavine. Puhat će većinom umjereno i jako jugo koje će u petak na sjevernom dijelu prolazno okrenuti na mjestimice umjeren sjeverozapadnjak, a na južnom jugozapadnjak. Od petka svježije.

