Hrvatski muzeji pripremili su raznovrstan program za ovogodišnju, 17. Noć muzeja koja će se održati u petak, 28. siječnja do 24 sata, s obzirom na nepromijenjenu pandemijsku situaciju u odnosu na prošlu godinu, ponovno većinom online, a ponegdje i u muzejima.

Noć muzeja, koja je tradicionalno privlačila na tisuće posjetitelja - od samog početka njih više od 3.6 milijuna, ove će se godine održati 28. siječnja, uz prigodnu i aktualnu temu "Muzeji - između stvarnog i digitalnog", koja najbolje opisuje u kakvim uvjetima muzeji danas djeluju.

Dio programa za koje će to biti moguće s obzirom na epidemiološke mjere bit će organiziran u stvarnom vremenu i prostoru, s posjetiteljima, a svi programi bit će dostupni putem digitalnih kanala.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika pridružuje se s izložbenom uspješnicom "Kopač" koja će biti besplatna za sve posjetitelje od 18 do 24 sata uz organizirana stručna vodstva svakih pola sata.

Arheološki muzej u Zagrebu, koji u očekivanju obnove od potresa djeluje online i u galeriji u Hatzovoj, pripremio je program sa stvarnim i virtualnim sadržajima.

U Galeriji AMZ moći će se razgledati gostujuća izložba "Ivan Meštrović – portreti suvremenica i suvremenika", a na mrežnim stranicama, među ostalim, virtualna izložba "Mumije – virtualni stari Egipat", vizualizacije pretpovijesnih krajolika Viškovaca i Kaptola i rutu Put neandertalaca u Hrvatskoj i nove 3D modele arheoloških predmeta.

AMZ virtualni muzej donosi virtualnu šetnju stalnim postavom, virtualne izložbe, vizualizacije nastale tehnologijama virtualnih i proširenih stvarnosti kao nove metode prezentacije arheoloških krajolika, 3D modele arheoloških predmeta, vodiče kroz stalni postav, projekt Zagreb dok ga još ni bilo, zanimljivosti iz numizmatike, filmovi i zabavu za najmlađe.

Predstavit će i prve rezultate projekta "Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ koji se provodi od 2020. do 2022. za arheološke lokalitete Kaptol, Viškovce i rutu Put neandertalaca temeljen na vizualizacijama, modernim tehnologijama proširene i virtualne stvarnosti.

Kulminacija i konačan rezultat projekta prikazat će se na izložbi "Priče iz prošlosti: Putovanje u izgubljene krajolike“, od 12. travnja do 14. svibnja, gdje će sve rekonstrukcije, vizualizacije i tehnologije biti dostupne posjetiteljima u Galeriji AMZ.

Mimara otvara svoja digitalna vrata, MGZ donosi kvartovske priče

Muzej Mimara, koji je također zatvoren zbog posljedica potresa otvorit će "digitalna vrata" za nove doživljaje i istraživanja bogatstva muzejskih zbirki i virtualnih izložbi.

Na stranicama tog muzeja posjetitelje očekuje virtualna šetnja muzejom, muzejski blog sa zanimljivim pričama iz muzeja, katalog o djelima iz fundusa te 12 različitih virtualnih izložbi.

Moći će se razgledati i virtualna izložba "Muzej Mimara: 30 godina djelovanja - 30 godina s vama", posvećena 30. obljetnici djelovanja Muzeja Mimara i hommage je donatoru Anti Topiću Mimari i svim ostvarenjima kojima su ispunjena tri desetljeća djelovanja muzeja.

Predstavljaju se i katalog "Umjetnost Iberskoga poluotoka u Muzeju Mimara – odabrana djela primijenjene umjetnosti“ te izložbe "Iza slike – novi pogled na djela iz fundusa Muzeja Mimara”, "Tradicija i suvremenost – izložbe dječjih radova 2001. – 2020.”, "Ljudi od stakla – Pregled umjetnika i izložbi suvremenog umjetničkog stakla u Muzeju antičkog stakla u Zadru od 2009. do 2021.“, "Zlatko Kauzlarić Atač: Od crteža do scene – Tout est bien qui finit bien...“ i slikara Renea Bachrach-Krištofića "Put manje korišten”.

Muzej grada Zagreba također je pripremio online programe, izložbeno - istraživački projekt "Zagrebački kvartovi" koji je počeo 2009. i nakon 12 godina završio 2021. godine, no zaživio u digitalnom obliku.

Sve aktivnosti realizirane u sklopu projekta sažete su te predstavljene dokumentarnom građom i izborom sadržaja na zasebnoj web-stranici, u virtualnom prostoru/muzeju.

Na portalu je i virtualna izložba "Kvartovske priče – pogled iznutra" koja podsjeća na važan dio projekta "Zagrebački kvartovi" - "Kvartovske priče", audiozapisi sjećanja na zagrebačku svakodnevicu druge polovine 20. stoljeća, ali i ranije.

Riječ je o istraživanju usmene povijesti Muzeja grada Zagreba u sklopu kojega su prikupljena sjećanja stotinjak ljudi, a za virtualnu izložbu odabrani su kraći segmenti nekoliko desetaka priča.

ZagrebNet je portal koji korisnicima nudi pregled i pretraživanje digitaliziranih povijesnih fotografija Zagreba koje su dio fotografskih zbirki Muzeja grada Zagreba, a uz fotografije su i s njima povezane priče.

Pripremljeno je i online izdanje slikovnice “Krtica Talpa istražuje Muzej grada Zagreba”, cjelovito edukativno djelo za djecu predškolske i mlađe školske dobi, koje omogućuje percepciju važnosti inkluzije osoba oštećena vida svim dionicima sustava odgoja i obrazovanja.

Aktualna izložba u tom muzeju je gostujuća izložba "Biseri Školskog muzeja - 120 godina Hrvatskoga školskog muzeja", te se u sklopu te suradnje, u Noći muzeja predstavlja online radionica Hrvatskog školskog muzeja "Krasopis - lijepo pismo".

MSU, Klovićevi dvori i Hrvatski školski muzej online

Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu pripremio je online program s projekcijama na YouTube kanalu MSU-a, a interaktivne sadržaje mogu se skinuti s muzejske web stranice i društvenih mreža.

Program online predstavlja uratke Borisa Cvjetanovića, Nenada Glavana, reportažu s glazbene radionice sa Zoranom Predinom, vodstvo kroz izložbu "Barikadiranje ledenih ploča – istraživački pothvat Olivera Resslera", predavanje Brace Dimitrijevića "Moj prijatelj Joseph Beuys" te Paula Gravetta "Umjetnost stripa – od spiljskih do muzejskih zidova" i snimku predstave "Đavolji odvjetnik" iz programa Antisezona.

Bit će tu i Roots of Dance (online plesna radionica – PAP / Volume Up / Sharing of Practice) te interaktivni sadržaji - interaktivna panorama vile i zbirke Richter te download knjige o projektu Sintart i digitalnog deplijana izložbe "Slušaj šume".

Galerija Klovićevi dvori i ove godine sudjeluje isključivo online - s izložbom "ARS ET VIRTUS Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine", video snimkom vrlo uspješne predstave edukativno-zabavnog karaktera za velike i male "Čudesno vodstvo Julija Klovića" u režiji Arije Rizvić, te vizualni identitet Zdenka Bašića.

Izložba "ARS ET VIRTUS Hrvatska-Mađarska. 800 godina zajedničke kulturne baštine" trenutno je izložena u Mađarskom nacionalnom muzeju u Budimpešti, a na sveobuhvatan i ilustarativan način predstavlja hrvatsko-mađarske kulturne i povijesno-umjetničke veze.

Uz nedavnu izložbu "Predmet: Hrvatski" pripremit će se zabavna online Učionica budućnosti s kvizovima i igrama koje su osmislili studenti Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Hrvatski povijesni muzej s izložbom "Sedamdesetprva“ gostuje u Galeriji Klovićevi dvori, a ona se izložba može razgledati i virtualnim putem, kroz kratka video vodstva autora izložbe.

Hrvatski školski muzej, još jedan koji je prije skoro dvije godine zatvorio svoja vrata zbog razornog potresa, sudjeluje u Noći muzeja u online programu "Školski muzej između stvarnog i digitalnog X, Y, Z“.

Na mrežnim stranicama prvi put će se moći vidjeti Virtualni katalog Zbirke igračaka muzeja te izložba "Biseri Školskog – 120 godina Hrvatskoga školskog muzeja“.

Katalog igračaka donosi sve predmete koji se čuvaju u Zbirci, više od 700 predmeta / igračaka i igara, a ekskluzivno u Noći muzeja predstavit će se lutke koje su najbrojniji dio te zbirke - gumene, plastične, krpene, suvenirske, porculanske, Barbie od početka 20. stoljeća do danas.

I ove godine Osnovna škola Ivana Gundulića iz Zagreba pridružuje sa svojim virtualnim Muzejom igračaka.

Fundus Školskog muzeja obuhvaća oko 90.000 jedinica građe raspoređenih u 12 muzejskih zbirki iz kojih se na izložbi može vidjeti po 12 predmeta koje čuvaju već 12 desetljeća.

"Premda nije bilo lako iz bogatih zbirki izdvojiti važne predmete ipak se nadamo da smo uspjeli dati uvid u vrijedan fundus muzeja, onoga čime se jedini školski muzej u Hrvatskoj bavi i što čuva", napominju iz Muzeja.

U suradnji s Muzejom grada Zagreba izložba se može vidjeti i nakon Noć muzeja, do 13. veljače u njihovim prostorima.

Muzej čokolade Zagreb organizira virtualno vodstvo postavom, priprema se i video panel na temu "Što je bean-to-bar čokolada i zašto je proizvodnja takve čokolade danas važna?", prezentacija "Povijest industrijske proizvodnje čokolade u Hrvatskoj" i putem Instagrama prezentaciju izrade pralina.

Svečani početak 17. Noći muzeja obilježit će otvorenje Romskog edukacijskog-kulturnog centra, kada će se i otvoriti izložba "Tragovima romske kulture – zaslužni među nama“ s portretima istaknutih i zaslužnih romskih umjetnika, znanstvenika, sportaša, aktivista i političara.

Detaljne informacije o programima hrvatskih muzeja u Noći muzeja mogu se pronaći na web stranicama muzeja i institucija, kao i na Facebook stranici te popularne manifestacije.