Uživajte u suncu, uskoro stiže velika promjena vremena

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, Hrvatska će u nedjelju uživati u pravom proljetnom vremenu! Veći dio zemlje očekuje pretežno sunčano i danju toplo vrijeme, dok će navečer na zapadu zemlje povremeno biti umjerene naoblake.



Vjetar će biti većinom slab, ponegdje do umjeren jugoistočni. Na Jadranu će tijekom dana puhati jugozapadni i zapadni vjetar, a prema otvorenom moru sjeverozapadni. U jutarnjim satima na obali će još biti bure, ali će se ubrzo smiriti.





Temperature će biti iznimno ugodne i prave proljetne. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 21 i 26°C. U Zagrebu i okolici također će prevladavati sunčano vrijeme, uz slab do umjeren jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu bit će oko 25°C, dok će u okolnom gorju biti nešto svježije, oko 18°C.



Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 3 do 7°C, dok će na Jadranu biti toplije, od 12 do 14°C. Tijekom dana, na cijelom području Hrvatske temperature će rasti i dosegnuti vrijednosti tipične za svibanj.

U ponedjeljak prijepodne nastavlja se stabilno i sunčano vrijeme. Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će oko četiri stupnja, a na Jadranu oko 12. U noći na utorak sa zapada stiže promjena, piše N1.

Naoblačenje će prvo zahvatiti Istru i sjeverni Jadran, a tijekom utorka proširit će se na cijelu zemlju. U zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu očekuje se slaba kiša, uz jačanje juga.

Srijeda donosi pretežno oblačno vrijeme s povremenom umjerenom kišom. Na Jadranu i u planinskim krajevima unutrašnjosti mjestimice su mogući i grmljavinski pljuskovi. Jugo će dodatno ojačati, osobito na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana.

Jutarnje temperature ostat će bez većih promjena, oko šest stupnjeva u unutrašnjosti i oko 12 na Jadranu, dok će dnevne temperature biti u manjem padu, oko 19 u unutrašnjosti i oko 22 stupnja na obali.