Evo kakva je prognoza vremena za Prvi maj i produženi vikend!

Za Prvi maj Hrvatsku očekuje pretežno sunčano vrijeme u svim krajevima. U unutrašnjosti zemlje sredinom dana ponegdje će se pojaviti umjeren razvoj oblaka, no kiša se ne očekuje. Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni, što će dodatno pridonijeti ugodnom osjećaju proljetnog dana.





Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, koja će tijekom dana ponegdje imati i olujne udare, osobito podno Velebita. Navečer će bura slabjeti, dok će se na otvorenom moru vjetar okretati na sjeverozapadnjak, što može donijeti kratkotrajne valove i svježinu duž obale.



Temperature će biti ugodne i proljetne. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 16 i 22 °C. U Zagrebu i okolici bit će pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a maksimalna temperatura kretat će se od 17 do 19 °C, dok će u gorju biti nešto svježije, oko 11 °C.



U cijeloj zemlji prevladavat će stabilno vrijeme, što je odlična vijest za sve koji planiraju boravak na otvorenom ili izlete povodom praznika rada. No, na Jadranu treba biti oprezan zbog moguće jake bure, osobito u jutarnjim i prijepodnevnim satima.

U subotu u cijeloj Hrvatskoj očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Jutra će u unutrašnjosti biti razmjerno svježa, ponegdje uz mogućnost slabog mraza, dok će danju temperature osjetno porasti i donijeti toplinu. Na kopnu će vjetar biti slab, dok će na Jadranu umjerena bura postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniže jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 2 i 5 °C, dok će na Jadranu biti nešto toplije, između 8 i 11 °C. Najviše dnevne temperature očekuju se od 20 do 23 °C, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto svježije.



Dan nakon, 3. svibnja, prema regionalnoj prognozi, zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, ali uz izraženiju buru, osobito na Jadranu i podno Velebita, gdje su mogući i olujni udari. U unutrašnjosti će puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a najviše dnevne temperature kretat će se od 13 do 16 °C u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, 8 do 12 °C u Gorskom kotaru i Lici, te 16 do 21 °C na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. U Dalmaciji će prijepodne biti više oblaka, ponegdje i kiše, ali se poslijepodne očekuje razvedravanje.

