'Poznavala sam ubijenog Aleša. Uvijek je pomagao svima. Strah nas je, ta grupa radi probleme'

Poznavala sam ga. Bio je jako dobar čovjek. Uvijek je pomagao. Bila sam s njim pola sata prije nego što su ga ubili. U šoku sam. Strah nas je izaći na cestu. Ista skupina već neko vrijeme neko vrijeme radi probleme ,kazala nam je uplakana djevojka koja je došla zapaliti lampaš ispred noćnog kluba u Novom Mestu u Sloveniji pred kojim je preminuo Aleš Šutar (48).

Do incidenta je došlo u subotu oko 2.30 sati ujutro, kada je Šutar stigao po svog sina, kojeg je ranije počela maltretirati skupina Roma. Prema dosad poznatim informacijama, skupina je sinu prijetila, pa je mladić pozvao oca da dođe po njega.

Kada je Aleš Šutar stigao pred klub kako bi zaštitio sina, jedan od napadača ga je udario u glavu. Od zadobivenih ozljeda, unutarnjeg krvarenja i prijeloma vratnog kralješka, preminuo je unatoč pokušajima liječnika da ga spase.

Uhićen je 21-godišnji muškarac za kojeg se sumnja da je 48-godišnjaku nanio smrtonosne ozljede. Iako nema kaznenu evidenciju kao punoljetna osoba, poznat je policiji iz maloljetničkih dana zbog imovinskih kaznenih djela i dvaju nasilnih napada, među kojima je i seksualni napad na osobu mlađu od 15 godina.

Stanovnici Novog Mesta i ranije su upozoravali na nasilno ponašanje pripadnika romske zajednice u gradu i okolici. Ako sud utvrdi njegovu krivnju, uhićenom mladiću prijeti kazna zatvora od tri do petnaest godina.

Od Aleša Šutara, poznatog lokalnog ugostitelja, danas se opraštaju brojni prijatelji, kolege i poznanici.