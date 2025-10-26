Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju

Posebne policijske jedinice, jedinice Glavne policijske uprave i druge jedinice bit će upućene na to područje u narednim danima. Ne očekujemo eskalaciju, ali spremni smo na sve scenarije, poručuje ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto Igor Juršič nakon ubojstva koje je šokiralo Sloveniju...

Podsjećamo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu u Sloveniji do smrti je pretučen 48-godišnji Aleš Š.. Svemu je prethodio sukob nekoliko pripadnika romske zajednice s mladićem koji se nalazio u klubu LokalPatriot, a koji je zbog toga, uplašivši se prijetnji, pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba. Bilo je oko 2.30 sati.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Ubijeni Aleš. Š, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba, kad je napadnut. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, zadobio je teške i za život opasne ozljede, od kojih je, unatoč naporima liječnika, poslije preminuo. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege, poznanici..

Foto: Pri Vodnjaku//Facebook

Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala napala skupina Roma, no slovenska je policija, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila samo jednu osobu, 21-godišnjaka, za kojeg se vjeruje da je 48-godišnjaku zadao kobne i smrtonosne ozljede.

- Policija pretražuje dom 21-godišnjeg osumnjičenika. Sutra će vjerojatno biti priveden istražnom sucu. Tereti ga se za kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom - poručuju iz policije.

Ako ga proglase krivim, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora...

- Nakon svih provedenih analiza ne izgleda da je u zločin bilo uključeno više počinitelja. Pretraga njegova doma još traje, a nakon dovršetka bit će priveden istražnom sucu - kazao je Matjaž Štern iz slovenske krim policije, piše slovenski N1.

Policija motiv ne može definirati, ali opisali su tijek događaja...

- Palo je nekoliko riječi, udarac je brzo uslijedio, muškarac je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli - poručuju iz policije.

Premijer najavio radikalne intervencije...

- Razumijem da svi osjećamo bol, ljutnju i strah. Ali ne smijemo se dati navesti na pozive na osvetu i naoružavanje, već je zbog nevine žrtve vrijeme da se prekine situacija koja je rezultat desetljeća zanemarivanja ovog pitanja. S prijedlozima ćemo, vjerujem, radikalno intervenirati u određenim područjima - poručio je danas slovenski premijer Robert Golob.

Dvoje njegovih ministara, ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke u nedjelju, koje je Golob prihvtio.

Tko je osumnjičeni za napad?

Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice. Njega je policija privela u subotu...

"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice.

Foto: Facebook/Screenshot

U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju"...

U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.