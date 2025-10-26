Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice. Njega je policija privela u subotu... "Njegov online profil otkriva strast prema oružju, brzim njemačkim autima..."
Aleš stigao pomoći sinu. Ubijen je. Osumnjičeni dijelio snimke oružja. Pisao da radi za mafiju
Posebne policijske jedinice, jedinice Glavne policijske uprave i druge jedinice bit će upućene na to područje u narednim danima. Ne očekujemo eskalaciju, ali spremni smo na sve scenarije, poručuje ravnatelj Policijske uprave Novo Mesto Igor Juršič nakon ubojstva koje je šokiralo Sloveniju...
Podsjećamo, u noći s petka na subotu u Novom Mestu u Sloveniji do smrti je pretučen 48-godišnji Aleš Š.. Svemu je prethodio sukob nekoliko pripadnika romske zajednice s mladićem koji se nalazio u klubu LokalPatriot, a koji je zbog toga, uplašivši se prijetnji, pozvao oca da dođe po njega. Čekao ga je ispred kluba. Bilo je oko 2.30 sati.
Ubijeni Aleš. Š, inače poznati lokalni ugostitelj, odmah je stigao do kluba, kad je napadnut. Premlaćivanje je trajalo nekoliko minuta, zadobio je teške i za život opasne ozljede, od kojih je, unatoč naporima liječnika, poslije preminuo. Od njega se danas opraštaju brojni prijatelji, kolege, poznanici..
Prema prvim informacijama, muškarca je ispred lokala napala skupina Roma, no slovenska je policija, na temelju intenzivne kriminalističke istrage, u subotu kasno poslijepodne uhitila samo jednu osobu, 21-godišnjaka, za kojeg se vjeruje da je 48-godišnjaku zadao kobne i smrtonosne ozljede.
- Policija pretražuje dom 21-godišnjeg osumnjičenika. Sutra će vjerojatno biti priveden istražnom sucu. Tereti ga se za kazneno djelo nanošenja osobito teške tjelesne ozljede sa smrtnom posljedicom - poručuju iz policije.
Ako ga proglase krivim, prijeti mu od tri do 15 godina zatvora...
- Nakon svih provedenih analiza ne izgleda da je u zločin bilo uključeno više počinitelja. Pretraga njegova doma još traje, a nakon dovršetka bit će priveden istražnom sucu - kazao je Matjaž Štern iz slovenske krim policije, piše slovenski N1.
Policija motiv ne može definirati, ali opisali su tijek događaja...
- Palo je nekoliko riječi, udarac je brzo uslijedio, muškarac je pao unatrag na tlo, a osumnjičenici su pobjegli - poručuju iz policije.
Premijer najavio radikalne intervencije...
- Razumijem da svi osjećamo bol, ljutnju i strah. Ali ne smijemo se dati navesti na pozive na osvetu i naoružavanje, već je zbog nevine žrtve vrijeme da se prekine situacija koja je rezultat desetljeća zanemarivanja ovog pitanja. S prijedlozima ćemo, vjerujem, radikalno intervenirati u određenim područjima - poručio je danas slovenski premijer Robert Golob.
Dvoje njegovih ministara, ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar podnijeli su ostavke u nedjelju, koje je Golob prihvtio.
Tko je osumnjičeni za napad?
Kako pišu Slovenske Novice, za napad se sumnjiči 21-godišnji S.J iz romskog naselja Mihovice. Njega je policija privela u subotu...
"Njegov profil na društvenim mrežama otkriva njegovu strast prema oružju, brzim njemačkim automobilima i balkanskoj glazbi", pišu Novice.
U opisu profila mu stoji kako radi za "rusku mafiju"...
U trenutku punoljetstva osumnjičenik nije imao kazneni dosje, ali je kao maloljetnik bio registriran za imovinska kaznena djela i kaznena djela koja uključuju nasilje i spolno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi N1.
FOTO Pogledajte kako izgledaju posljednja počivališta poznatih: Tuđman, Bandić, Murtić, Šutej...
Potresne scene: Došao pomoći sinu, ubili ga! Dvoje slovenskih ministara podnijelo je ostavku
Neslomljivi Ivanov duh! Nakon nesreće mora opet učiti hodati: 'Ovo su njegovi koraci nade...'