Točno je mjesec dana od nestanka Splićanina Mateja Periša (27). Matej je nestao u noći s 30. na 31. prosinca u večernjem izlasku u klub Gotik.

UŽIVO IZ BEOGRADA:

- On zna svog tatu, njemu ne trebam ništa poručiti. Matej zna da ga neću ništa pitati već da ćemo ići kući, rekao je Nenad Periš za srbijanski Telegraf.

Misli da je Matej živ i kako bi, da može, nazvao njega ili nekog drugoga i javio se.

- Jutros je prošlo mjesec dana od kako se Mateju gubi trag. Nažalost, nema novih informacija od onih koje su već više puta objavljene. Na glavno pitanje, gdje se Matej nalazi, nemamo odgovor - rekao je ranije jutros Periš za Večernji list.

Kaže kako je zadovoljan radom policije.

- Rade sve što mogu, koncentrirani su na određena saznanja koja su proizašla iz video snimaka. S obzirom na kvalitetu i broj kamera, pokušavaju rekonstruirati što se moglo dogoditi. Nemam nikakvu zamjerku na njihov rad. Hrvatski MUP također je upućen, suradnja postoji, rade stručno svoj posao. Slučaj je kompliciran, iz tog razloga nastaju i razne dezinformacije, pokušaji drugih da se uključe kao pomoć u rekonstrukciju. Molim ih da se jave MUP-u Srbije ili Hrvatske, mislim da je to pravi put - rekao je Periš.

- Policiji je važno da ima mirnoću i da se može koncentrirati na bitne stvari, nisam ih propitkivao. Prošli su mi tjedan rekli da će ubrzo doći, izvijestit će me. Postoji dobra suradnja, nemam nikakvu zamjerku. Ovo jedino policija može riješiti, ali zahvaljujem svima koji dobronamjerno pokušavaju pomoći. Molim ih da se jave policiji, ne da rade privatne istrage. Privatne istrage mogu samo, ako nisu dobro usmjerene, odmoći radu policije. Vjerujem da se još neke informacije mogu dobiti, da neke informacije nedostaju - dodaje Periš.

Kaže kako je u kontaktu s Matejevim prijateljima.

- Matej je izašao iz kluba, po meni, s namjerom da se vrati jer nije imao jaknu. Po njegovom ponašanju, trčanju, zaključujem da je on, s obzirom na to da je zaustavljao taksi tri puta, htio negdje otići. Gdje, to ne znamo. Ne znamo ni gdje je stigao. Vjerujem da njegova konačna destinacija nije bila platforma kod Savanove. Da je bio pod utjecajem, mislim da se ne bi onako ponašao. Nažalost, nemamo zabilježeno što je bilo na vratima - kaže Periš.

- Srbijanska policija želi riješiti slučaj i s ljudske, i s profesionalne strane. To je slučaj koji je profesionalno njima intrigantan i kao pravi profesionalci žele ga riješiti. Ja im se na tome zahvaljujem. Pretpostavljam da će to obaviti na najbolji mogući način dok se slučaj ne riješi - kaže Periš i dodaje kako će u Beogradu ostati sve do kraja potrage.