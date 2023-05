VIDEO Plenković o ukidanju prireza: 'Ideja je da se ide na rasterećenje najugroženijih'

Nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a u Središnjici na Trgu žrtava fašizma 4, premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije.

Osvrnuo se na događaje proteklog tjedna, operaciju Bljeska, a najavio je i 25. obljetnicu smrti Gojka Šuška, čija se komemoracija u srijedu održava u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

- Zadovoljni smo da stopa inflacije pada, onda je za prošli mjesec 8,8 posto. Jasan je trend smanjivanja, a rezultati proračuna za 2022. o suficitu od 0,4 posto je zadržan investicijski kreditni rejting. Sve je ovo u velikoj globalnoj krizi. Razgovarali smo i o rasterećenjima, ideja je da se ide na rasterećenje najugroženijih i na taj način povećamo neto plaće građanima. Nakon dovršetka bi se išlo u javno savjetovanje, prvo čitanje prije stanke, a drugo čitanje u Saboru najesen. Podsjetit ćemo da smo rasteretili građane u više krugova reformi - poručio je.

Komentirao je i posjet srbijanske premijerke Ane Brnabić. Plenković je pričao o uspjesima Vlade u kontekstu financijske pomoći, suficita proračuna, zadržavanja kreditnog rejtinga, povećanja plaća...

Na pitanje ide li se u ukidanje prireza Plenković je poručio kako ''opozicijske stranke imaju dva narativa''.

- Ako vi i ja idemo na kavu, reći će da je to predizborna aktivnost, dok se njihova cijela retorika temelji na preizbornoj kampanji. To mi je smiješno, pogotovo kad vidimo konzistentnost naše politike. Zato sam i rekao, kritike vladi, koja drži društvo na okupu i ostvaruje strateške projekte, da sve što radi je preizborno, ja bih rekao da: Sve što mi radimo posljednjih sedam godina je predizborno. Taj narativ 'kako će oni' jednostavno ne stoji, vidjet će kako će do kraja izgledati paket koji ide za time da građani osjete povećanje plaća - poručio je Plenković

Dodao je da će održati sastanak sa županima početkom lipnja, i to u Brodsko-posavskoj županiji koja je ovogodišnji domaćin.

- Logično je da će svi podržati one promjene koje će omogućiti građanima veće plaće - zaključio je Plenković.

