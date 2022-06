Milanović: 'Mi nismo nikoga napali, mi smo miroljubivi. A Plenković i dvorske lude šute'

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Svete Nedelje povodom obilježavanja Dana Sv. Nedelje a prokomentirao je razgovor s finskim predsjednikom, koji ga je pozvan je u Finsku.

- Ne znam kada ću ići tamo, već sam bio privatno tamo, a nije mi nepoznat i rado ću otići - rekao je Milanović.

- Ako Hrvatska neće koristiti svoje članstvo kao polugu utjecaja, posebno kad su u pitanju temeljna prava, ako ćemo dopuštat da nas raspoređuje s Rusijom, čime ćemo mi to nešto razgrabiti, suluda je ideja da bi mi nekoga napali, mi smo miroljubljiva zemlja - rekao je.

Osvrnuo se i na Plenkovića.

- On i dvorske lude šute - poručio je. Komentirao je Milanović i Ukrajinu.

- Ne znam kako bi se Putina moglo poniziti. Oni su nasilni i prejaki, i vrlo opasni. Da je Rusija demokracija, trebalo je s njima razgovarati. Ne znam tko će taj poraz ostvariti. Ukrajinska mladost dok ne izgine sva? To je jedna komplicirana situacija, nažalost je jednosmjerna. Ovo što Zelenski govori vodi u poraz, ruska čizma tamo gdje dođe ne odlazi - poručio je.

- Tamo se ne događa ništa dobro. Rusija nije kao mi, nisu demokracija, oni su neuništivi. Kao neprijatelj je neuništiva. Tako moramo razgovarati. Plenković je naučio tri rečenice i izgovara ih i onda vidi da njegov Macron govori drugačije. Neka njega kritizira - rekao je Milanović.

Osvrnuo se Milanović i na promjenu zakona i referendume.

- Ja sam 2014. godine kroz svoju parlamentarnu većinu skupljao glasove za izmjenu ustava, da se oteža referendum. Došli smo do 99 glasova, onda je odustao HDSSB. Imali su svoje razloge, valjda su se bojali da ih se ne prokaže kao naše saveznike. Falila su dva glasa da postavimo više kriterije za referendum. Tko je bio živčano protiv? HDZ-ov zastupnik Plenković, on je išao tada u šator u Savskoj - rekao je.

- Tada im to nije odgovaralo. Ja ne mogu sad kazati da sam protiv toga. Ja i sad govorim ono što sam govorio tada, to bi trebalo promijeniti, ali tu ima 20 stvari koje bi trebalo promijeniti. To sad samo njemu odgovara, i to danas, nakon što je Ustavni sud napravio ustavni udar. Ja bih ukinuo Ustavni sud, znam kako i čime bih ga nadomjestio - dodao je.

