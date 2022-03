Milanović: SAD je moja familija, Rusija jako opasna država, a u Mađarsku ne ide nijedan vojnik

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se novinarima nakon obilježavanja 31 godine od "krvavog Uskrsa" i pogibije prvoga hrvatskog redarstvenika u Domovinskom ratu, Josipa Jovića.

Treba li doći do spajanja Ministarstva branitelja i obrane, o čemu se šuška po pitanju rekonstrukcije Vlade?

- To je njihova stvar. Ne mislim da bi Ministarstvo branitelja trebalo ukinuti. To je sad generacija koja ulazi u predmirovinske godine, o tome ćemo razgovarati možda za 20 godina.

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin ratni zločinac.

- Šutnja nije uvijek zlato, šutnja je vrlo često u politici i glupost i mutavost. Šutnja je krivo shvaćenja vrlo često u Hrvatskoj i Srbiji kao mudrost, a zapravo je paničan strah od akcije. Ali to pitajte ministra, ne znam što je time mislio reći.

Osvrnuo se na posljednja zbivanja u ratu u Ukrajini.

- Putina nisam nikad komentirao. Ni prije ni sad. Za mene postoji Rusija kao vrlo opasna država, s kojom treba drukčije. To se neće promijeniti odlaskom Putina, na njegovo mjesto može doći neki general, e onda tek ne znaš s kim imaš posla. Ali to je država sa 6000 nuklearnih bojnih glava, razornim oružjem i drugom vrstom političke kulture. Od Rusije ne očekujem ništa, to nije degradacije Rusije, to naprosto ni drugi nego četvrti svijet. Imam očekivanja od saveznika, prije svega SAD-a, ne Velike Britanije i Njemačke, to je moja familija u širem smislu. Rusija nije, ona je napala Ukrajinu - kazao je Milanović.

- U svakom ratu ima zločina, sigurno ima i u ovom, ali nema zvjerstava kao u našem. Ne do Bog da se dogodi. Gdje god se netko brani grčevito kao Ukrajinci, jedini način da ga slomiš konvencionalnim oružjem, a to je teško. Nagledat ćemo se još užasa - dodao je.

Je li gotova istraga o padu sovjetske letjelice u Zagrebu?

- Evo, to pitajte ministra. Ja više nemam interesa ni vremena vraćati se na gluposti i nezakonite stvari koje je taj čovjek napravio. Ovo je recimo jedna glupost kad je povukao i premijera koji je sam za to kriv da priča o nečemu što nije utvrđeno. Istraga je bila gotova prije osam dana, ajde sad sazovite tiskovnu konferenciju da vidimo nastavak priče, nove epizode Dinastije, da vidimo je li to stvarno bio eksploziv ili je netko traumatizirao hrvatske ljude.

Kako komentirate paket mjera za smanjenje udara nakon poskupljenja energenata?

- Gledajte, neke stvari su opravdane, o tome sam govorio i prije. Napravio bih neke stvari isto, a neke ćemo morati naprosto pričekati da prođe rat. Tu nema naprosto sreće. Od ovoga će koristi imati Kina i Amerika, Europa neće. Energenti će rasti, Rusi neće odustati preko noći zbog toga što su mu uveli neke sankcije, to se nikad ne postiže. To sam rekao prije mjesec dana. Volio bih da ih sankcije zaustave, da ih odšlepaju natrag u Rusiju, to se neće dogoditi.

Završni nalaz Centra za vještačenje Ivan Vučetić bio je gotov prije osam dana?

- Apsolutno. Pitajte gospodu zašto sad ne drže presice s avionima koji nadlijeću na 500 metara, što je sad odjednom utihnulo? Sad smo se počeli držati zakona? Ili su se građani koji su ovce za strizanje u svim modularnim oblicima prestali bojati pa to više nikog ne zanima? Bit će da je ovo drugo. Tema je lagano ishlapila, nitko nije poginuo, materijalna šteta nije velika. Lagali smo, izmišljali smo, pričali gluposti. Prije bih rekao da su pričali gluposti nego lagali. I govorio sam "Nemojte ići u javnost prije nego što dobijemo nalaz". Oni su to čuli od ljudi koji su to procijenili. Hoću nalaz eksperata! Nalaz znam, ali ga neću govoriti. Nisam ni ranije. Pokušavam biti odgovoran. Ponekad uspijem, ponekad ne.

Tko to treba napraviti, premijer?

- Apsolutno! Pa tko su ljudi koji su vas maltretirali i bombardirali informacijama za koje nisu imali potvrdu? Čuli su... Čuo sam i ja, imao sam brifinge svaki dan. Pitao sam imate li nalaz, pustite priču, nalaz? Nisu ga imali. Kad je nalaz došao, tišina.

Kako komentirate izvanredne izbore u Splitu nakon ostavke gradonačelnika Ivice Puljka?

- Koja je situacija, gradonačelnik je dao ostavku. To je hrabra odluka. Uvjeren sam da je procijenio da je to za njega dobro, ali to je procjena. Vidjet ćemo što je bilo. Znamo što je bilo, očito nije mogao funkcionirati u gradskom vijeću zbog dualizma. Vjerojatno je to planirao neko vrijeme, ali barem nije kukavica. Što zna, to još nije mogao pokazati. Nije bilo vremena, nisu mu dali.

I u Puli se raspada koalicija.

- To je od prvog dana tako. Ali vidim da je protiv zamjenika gradonačelnika Puljkova podignuta optužnica. Zašto? Sad sam ja u funkciji novinara. Jer je rekao novinaru da će mu se napiti krvi. To može biti prijetnja, ali za poznavanje osnova hrvatskog jezika to je pretpostavka da budeš državni odvjetnik. Intonacija i kontekst te izjave je višestruk i višeslojan, skoro nikad prijeteći. Stilski vrlo prizeman, ja to nikad ne govorim. Dakle, kaj to znači "Napit ću ti se krvi"? Ali bojim se da to ne završi kao ono s pavijanima u Zadru, ne? Dakle, svatko bira svoj stil. Prijetnja je prijetnja, a prostačenje je prostačenje, a tu su hrvatski i slavenski jezici izrazito bogati. Turski još bogatiji.

Kad će hrvatski vojnici u Mađarsku?

- Kad potpišem. Neću skoro, a nije ni planirano da idu tamo, nego idu samo zapovjednici. To je finta. Ide maksimalno 70 ljudi, ali neće ići nitko. Ako su mi krivo rekli, onda neću potpisati više od toga. Ali zasad neće biti ni toga. Nekima se to ne sviđa, neki lupetaju da sam ruski čovjek. OK, može, mislim potpuno bezumno. Jučer sam bio američki kad sam drukao za Bradleye. Ali ne želim da se Hrvatska upliće u to više nego što po inerciji mora. Zato pozivam na suzdržanost. Znam da moralisti za sudbinu svakog kutka svijeta to neće shvatiti, ali ja sam izabran da budem hrvatski predsjednik, a ne kozmopolitanski moralist. To mogu biti privatno. Čak i jesam bio u nekim fazama života, ali dužnost i prisega vežu me da budem fokusiran na ovo, malo i sebično. Ali drugo nemamo, to je jedina zemlja koju imamo.

Za Željka Runju, sinjanina koji je završio na listi sankcioniranih Putinovih suradnika, pisalo se da je Milanovićev prijatelj.

- Otkud vam to da je mi je on prijatelj? Mislim, on je moj prijatelj, on mi je čak i neki daljnji rod, ali on je ustvari američki čovjek tamo. Dakle, njega je u Moskvu doveo Rex Tillerson, znate tko je on (bivši američki državni tajnik)? Predsjednik uprave Exxona. Kad je prije dosta godina Exxon ušao u zajednički projekt s Rosneftom, onda su Runju doveli Amerikanci kao čovjeka koji je proveo cijeli život u Exxonu i koji je američki državljanin. U zadnje vrijeme je u Rusiji, tamo se oženio, familiju doveo u Zagreb i planirao otići u mirovinu svaki čas, ali dogodio se rat. Runje je potpredsjednik uprave Rosnefta u kojemu su skoro sve stranci. Gdje je trenutačno, ne znam, ali ovdje je zasnovao obitelj i tu će živjeti. On je hrvatski državljanin. Ovo su činjenice. Ima još takvih, ima Hrvata koji su bogatiji od Runje. On je korporativni namještenih najvišeg ranga, on je plaćen kao vrhunski nogometaš, a ovi drugi su plaćeni isto tako, ali po satu. To su ljudi basnoslovno bogati, a on nije jedan od njih. On je, prema ruskim i američkim standardima, srednja klasa.

Ne vidite tu ništa sporno?

- Sporno? Čovjek ima 67 godina, Hrvat je i upoznao sam ga u Zagrebu kad je došao s predsjednikom uprave Rosnefta 2013. Što bi tu bilo sporno? Mislim, prije toga odbio sam primiti, kao pravi ruski čovjek, predsjednika uprave Gazproma Alekseja Millera. To sam napravio po Putinovu naputku jer je tip bezobrazno došao u Zagreb i najavio se preko lobista pa je dobio košaru. Tako sam funkcionirao kao premijer. A Runje je jedan od stotina tisuća menadžera ili tisuća menadžera tog ranga koji su radili u Rusiji do jučer. U Njemačkoj ih ima toliko da ispraznite Hrvatsku, oni bi je naselili i još bi bilo viška stanovništva. Dakle, taj odnos je bio takav do jučer. I od toga će štete imati Rusija, naravno, Europa, Amerikanci ne. A Kinezi će brojati novčeke - zaključio je Milanović.

