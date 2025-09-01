Na tribini Razotkrivanje, Jergović predstavlja roman o jednoj godini u Sarajevu prije Olimpijade
UŽIVO Miljenko Jergović opet nas vodi u rodno Sarajevo, ovoga puta u 1983. godinu
U sklopu Festivala svjetske književnosti koji se ovih dana održava u Zagrebu, jedan od najcjenjenijih suvremenih pisaca s ovih prostora, Miljenko Jergović, na tribini Razotkrivanje predstavit će svoju novu knjigu 1983. – romaneskni manevri (Fraktura, 2025.).
POGLEDAJTE VIDEO
U ovom djelu Jergović se ponovno vraća u rodno Sarajevo, smještajući radnju u godinu dana koja vodi do početka Zimskih olimpijskih igara. Kroz oči mladića koji dane provodi slušajući punk, čitajući knjige i novine, autor rekonstruira atmosferu 1983 - godine ispunjene neizvjesnošću, strahovima od odlaska u vojsku, više nego od upisa na fakultet, ali i sitnim, svakodnevnim radostima.
To je godina u kojoj se još uvijek ne naslućuje katastrofa koja će se nadviti nad regiju ni desetljeće kasnije - godina tihe napetosti, mladenačkih dilema i osjećaja da je sve moguće, ali ništa sigurno.
Razgovor s Miljenkom Jergovićem moderirat će redatelj Boris Miljković, a publika će imati priliku zaviriti u fragmente romana koji na suptilan, ali snažan način oživljava jednu epohu i njezin duh.
