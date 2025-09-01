Obavijesti

News

FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI

UŽIVO Miljenko Jergović opet nas vodi u rodno Sarajevo, ovoga puta u 1983. godinu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Miljenko Jergović opet nas vodi u rodno Sarajevo, ovoga puta u 1983. godinu

Na tribini Razotkrivanje, Jergović predstavlja roman o jednoj godini u Sarajevu prije Olimpijade

U sklopu Festivala svjetske književnosti koji se ovih dana održava u Zagrebu, jedan od najcjenjenijih suvremenih pisaca s ovih prostora, Miljenko Jergović, na tribini Razotkrivanje predstavit će svoju novu knjigu 1983. – romaneskni manevri (Fraktura, 2025.).

POGLEDAJTE VIDEO

U ovom djelu Jergović se ponovno vraća u rodno Sarajevo, smještajući radnju u godinu dana koja vodi do početka Zimskih olimpijskih igara. Kroz oči mladića koji dane provodi slušajući punk, čitajući knjige i novine, autor rekonstruira atmosferu 1983 - godine ispunjene neizvjesnošću, strahovima od odlaska u vojsku, više nego od upisa na fakultet, ali i sitnim, svakodnevnim radostima.

To je godina u kojoj se još uvijek ne naslućuje katastrofa koja će se nadviti nad regiju ni desetljeće kasnije - godina tihe napetosti, mladenačkih dilema i osjećaja da je sve moguće, ali ništa sigurno.

Razgovor s Miljenkom Jergovićem moderirat će redatelj Boris Miljković, a publika će imati priliku zaviriti u fragmente romana koji na suptilan, ali snažan način oživljava jednu epohu i njezin duh.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje
Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'
UŽAS U ZAGREBU

Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025