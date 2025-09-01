Obavijesti

News

Komentari 0
FESTIVAL SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI

UŽIVO Nagrađivani pisac Josip Mlakić na tribinu Razotkrivanje donosi moćnu antiratnu priču

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Nagrađivani pisac Josip Mlakić na tribinu Razotkrivanje donosi moćnu antiratnu priču

Na tribini Razotkrivanje predstavit će novi roman Povratak Josipa Filipovića

U sklopu Festivala svjetske književnosti koji traje u Zagrebu, jedan od najvažnijih regionalnih autora, nagrađivani bosanskohercegovački pisac Josip Mlakić, gostuje na tribini Razotkrivanje s novim, snažnim romanom Povratak Josipa Filipovića (Fraktura, 2025.).

PRATITE UŽIVO

U središtu romana nalazi se pukovnik Josip Filipović, čovjek koji se, nakon sedamnaest godina provedenih u Haagu i na odsluženju kazne, vraća kući. No, sredina u koju dolazi više nije ista.

Razgovor s autorom moderira Goran Gavranović, autor, direktor i član Uprave 24sata, a publika će imati priliku iz prve ruke čuti kako je nastajala ova kompleksna i dojmljiva priča.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'
BIZNIS VJENČANJA LUDUJE

Šokantan cjenik svadbi: 'Nude standardni meni u Zagrebu za 139 €, nema gulaša nego burek'

Cijene luduju, na dvorane se čeka i po dvije godine • U meniju od 130 eura nude burek i jogurt iza ponoći umjesto gulaša • Na vječanju u Zagrebu u kuvertu mladencima treba staviti barem 150 eura po gostu
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje
Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'
UŽAS U ZAGREBU

Pucali na školskom igralištu na zagrebačkim Ravnicama? 'Djeca su trčala, bila su preplašena!'

Iz zagrebačke policije potvrdili su za 24sata da su u 20.36 sati dobili dojavu o pucnjavi. Kako navode, utvrđuju sve okolnosti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025