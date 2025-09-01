UŽIVO Nagrađivani pisac Josip Mlakić na tribinu Razotkrivanje donosi moćnu antiratnu priču

U sklopu Festivala svjetske književnosti koji traje u Zagrebu, jedan od najvažnijih regionalnih autora, nagrađivani bosanskohercegovački pisac Josip Mlakić, gostuje na tribini Razotkrivanje s novim, snažnim romanom Povratak Josipa Filipovića (Fraktura, 2025.).

U središtu romana nalazi se pukovnik Josip Filipović, čovjek koji se, nakon sedamnaest godina provedenih u Haagu i na odsluženju kazne, vraća kući. No, sredina u koju dolazi više nije ista.

Razgovor s autorom moderira Goran Gavranović, autor, direktor i član Uprave 24sata, a publika će imati priliku iz prve ruke čuti kako je nastajala ova kompleksna i dojmljiva priča.