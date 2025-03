UŽIVO Sindikati prijete: 'Bit će 5 štrajkova u sljedeća tri tjedna!'

Nakon prošlotjednog jednodnevnog štrajka, školski sindikati najavili su daljnje planove. Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja i Školski sindikat sastali su se na zajedničkoj konferenciji za medije u Zagrebu gdje su otkrili detalje vezane uz štrajk u školama i visokim učilištima.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Na konferenciji su nazočili glavni tajnik NSZVO-a Matija Kroflin, predsjednik NSZSSH-a Zrinko Turalija i predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

- Ono što vas najviše zanima jest što smo naumili. Danas ćemo poslati zahtjev Gospodarsko-socijalnom vijeću za novi postupak mirenja. Prvenstveno zato što Plenković stalno naglašava da je za socijalni dijalog, pa ćemo im još jednom pružiti priliku da pokušamo postići dogovor - rekao je Zrinko Turalija, predsjednik NSZSSH-a.

Otkrio je da su razgovarali s pravnicima i zaključili da je "dobro pokrenuti postupak mirenja". Navode da će njihove daljnje akcije "tada imati drugačiji modalitet, kako ne bi pronašli neku pravnu rupu i omeli našu akciju".

- Ako postupak mirenja ne bude završen u roku od pet dana, akcija će biti štrajk – pet štrajkova u sljedeća tri tjedna, kroz cirkularne regionalne štrajkove. Ako mirenje završi kako očekujemo, moguće je da će sve krenuti krajem tjedna, ali još nećemo izlaziti s točnim datumima - rekao je Turalija.

Riječ je potom preuzeo glavni tajnik NSZVO-a Matija Kroflin.

- Družit ćemo se i dalje, osim ako premijer nije iskren i dijalog mu zapravo nije prioritet. Evo nas opet – nudimo dijalog, pa ćemo vidjeti tko je doista iskren i tko ga zaista želi. Nama štrajk nije u interesu, ne želimo zakidati učenike i studente niti otežavati roditeljima. Naš cilj je osigurati da znanost i obrazovanje ne budu degradirani u društvu te zaštititi struku. Već godinu dana upozoravamo na neadekvatnu poziciju znanosti i obrazovanja - rekao je Kroflin.

Foto: Laura Šiprak/24sata

Kaže da su prošli tjedan svjedočili "značajnoj nervozi vladajućih i premijera".

- Shvatili su da ova tri sindikata ne mogu kontrolirati i da nećemo biti poslušni. Također su svjesni da imamo argumente koji dokazuju da su Vlada i premijer loše odradili posao s koeficijentima – i to ih čini nervoznima. Saborski zastupnik koji izostane s posla gubi 20 eura dnevno, uz plaću od oko 4.000 eura. S druge strane, naše kolegice spremačice na fakultetima u štrajku ostaju bez 40 eura dnevno, a njihova je plaća oko 800 eura - kaže.

Istaknuo je da svatko ima zakonsko pravo na štrajk.

- No ako stupimo u štrajk, vlast reagira silom – i to smo svi shvatili. To nas je dodatno učvrstilo i ujedinilo. Premijer ima dva izbora: ili ćemo sjesti za stol i riješiti spor ili će se primijeniti sila. Ako se odluči za silu, mi imamo jasan plan daljnjih akcija - rekao je Kroflin.

Najvažnija poruka koju upućujemo javnosti, našim članovima i svima koji rade u školama, institutima i fakultetima glasi: Mi ne stajemo. Mi idemo dalje, kazao je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

- Vlast je odlučila igrati grubo i nepošteno. Na to smo bili spremni i o tome smo ozbiljno razgovarali, iako smo se nadali da do toga neće doći. No, kada netko izgubi obraz, ostaje mu samo đon – upravo tako se Vlada ponijela prema sindikatima.

Prvo su pokušali demotivirati naše članove i sve zaposlenike u obrazovanju i znanosti. Slali su poruke da izmišljamo razloge za štrajk, sazvali su izvanrednu sjednicu večer prije njegova početka i poručili da neće biti plaćen. Čuli smo i famozno rješenje o prekovremenom radu za one koji će minirati štrajk svojih kolega.

Druga faza bila je diskreditacija organizatora štrajka. Premijer je pokazao zapanjujuće nepoznavanje činjenica nazivajući tri sindikata manjinskima, iako su njihovi članovi većina. Sindikat koji vodim drugi je po veličini u javnom sustavu - rekao je Stipić.

Kaže da se sljedeći pokušaj diskreditacije odnosi na političku pozadinu.

- Neke su stranke željele iskoristiti sindikate u političkim igrama – prozirno i jadno. Kroz godine su me nazivali i "plavim" i "crvenim", no mi se borimo isključivo za znanost i obrazovanje. Sindikati bez članova ne postoje – ako nemaš dovoljno članova, ne možeš sudjelovati u pregovorima. A sada nas optužuju da smo produžena ruka SDP-a i Možemo, nastojeći time podijeliti naše članstvo.

Zatim je uslijedio najniži udarac ispod pojasa – odjednom ih zanima hoće li sindikati platiti štrajk svojim članovima, odjednom brinu o budućnosti sindikalizma. Možda će premijer i ministri u nekom budućem životu biti sindikalisti, ali u ovom to sigurno nisu.

Pokušavaju umanjiti važnost štrajka. Možda su njihove brojke točne, ali su temeljenje na netočnim podacima. Što je Stipi htjelo, to mu se i snilo – državni tajnik koji nas je pokušao prebrojati samo kako bismo ostali bez dnevnica. Da je imao širu perspektivu – pitanje je može li se to očekivati od državnog tajnika – vidio bi nešto drugo.

U nadolazećim štrajkovima bit će nas još i više. Ovo shvaćamo kao maraton, za koji smo spremni. A vidjet ćemo kakva je spremnost druge strane - kazao je Stipić.

Netko će reći da su regionalni štrajkovi već viđeni, ali mi smo ih modificirali – bit će iznenađenja, otkrio je Stipić.

- Svaki regionalni štrajk obuhvatit će više županija i poslužit će nam za mobilizaciju za ono što slijedi nakon njih. Za idući korak trebat će nas još više. Posebno ohrabruje činjenica da se oko 10.000 radnika koji nisu članovi sindikata priključilo štrajku. Ulog je iznimno velik. Možda oni na Svetica misle da je riječ o 40-50 eura, ali riječ je o puno više. Nakon naših akcija bit će potpuno jasno kakav je položaj zaposlenih u obrazovanju i kakvu će ulogu imati sindikati: hoće li prevladati poslušnički sindikalizam, koji se dogovara na štetu radnika, ili onaj koji ne bježi od borbe za budućnost ove zemlje – budućnost po mjeri radnika - dodao je.

Uskoro više...