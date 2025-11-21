VIDEO Policija regulira promet oko Vjesnika: Gužve u Savskoj i Slavonskoj od ranog jutra

Zbog požara u neboderu Vjesnika, na frekventnoj lokaciji na raskrižju Slavonske avenije i Savske, definiran je sigurnosni perimetar oko zgrade koji je potrebno osigurati. Zbog blizine zgrade uz Slavonsku aveniju, sigurnosni perimetar obuhvaća južni kolnik i podvožnjak Slavonske avenije.

Sa zakrčene Savske ulice javio se i naš reporter.

Zbog toga je u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom određena privremena prometna regulacija koja će od utorka 18.12. u 19:00 h pa sve dok sigurnosna procjena nadležnih službi ne redefinira sigurnosni perimetar biti na snazi:

• Podvožnjak Slavonske avenije ispod Savske bit će zatvoren u oba smjera.

• Promet Slavonskom avenijom prema zapadu odvijat će se sjevernim nadzemnim kolnikom preko raskrižja sa Savskom cestom.

• Promet Slavonskom avenijom u smjeru istoka bit će zatvoren od Selske ceste do Marohnićeve ulice.

• Promet će biti preusmjeravan na Selsku prije nadvožnjaka.

• Savska cesta, Odranska ulica i Cvjetna cesta bit će prometne u oba smjera.

- Zbog iznimnog značaja Slavonske avenije za prometni sustav Grada Zagreba, očekujemo veće poremećaje u široj prometnoj mreži. Zbog toga će rad semafora u širem obuhvatu biti izmijenjen kako bi povećao protočnost na raskrižjima, a bit će prisutni svi raspoloživi prometni redari i policijski službenici. U intenzivnom smo kontaktu s nadležnim službama kako bi se što prije uspostavilo redovno odvijanje prometa - navode iz Grada Zagreba.