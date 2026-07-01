Obavijesti

News

Komentari 40
POGLEDAJTE VIDEO

UŽIVO Plenković o Milanoviću: Milanović je izolirani mrgud, a vojska nije njegova prćija...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
UŽIVO Plenković o Milanoviću: Milanović je izolirani mrgud, a vojska nije njegova prćija...
Otvaranje Centra za starije osobe Đurđevac | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u Banskim je dvorima održao sastanak parlamentarne većine, nakon kojeg se obratio novinarima

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima. Očekuje se da će se osvrnuti na najnovije izjave predsjednika države Zorana Milanovića oko slanja vojnika na mimohod u Parizu, kao i na jučerašnji predsjednikov dopis, kojim je Plenkovića pozvao na hitan sastanak.

Plenković se prvo osvrnuo na pad inflacije.

SUKOB DVA BRDA Plenković: Nema sastanka dok Milanović ne povuče 'Zapovijed'
Plenković: Nema sastanka dok Milanović ne povuče 'Zapovijed'

"To je itekako dobra i pozitivna vijest", rekao je i osvrnuo se na Milanovića.

"Kratki osvrt na ovu tiradu besmislica i uvreda koje je Milanović u Slunju izgovorio protiv mene. Mislim da je, nažalost, dobro da ljudi to čuju. Sve je to ista kamuflaža istih uvreda, protuzakonitih ponašanja i Kundida protuzakonitim zapovijedima prisiljava na protuzakonito ponašanje. Insinuacije da Vlada radi pritisak na Kundida su u potpunosti netočne. Ono što je točno, a na neki način i jadno da načelnik glavnom stožera nakon što ga se pozove na razgovor u Vladu, a ne u bužu u Slovensku gdje se jede da se ne baci...', rekao je Plenković.

VIDEO:

"U Francuskoj će biti sve članice EU-a, predstavnici svih oružanih snaga, ta činjenica ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović neki akter, a zapravo je izloirani mrgud koji u biti ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni", rekao je Plenković i dodao da se radi o 'flagrantnom krešnju zakona.'

"Imali smo koalicijski sastanak gdje su svi zgroženi mobingiranjem Kundida od strane Milanovića. Nevjerojatno kriva procjena i pogreška Kundida što nije došao na sastanak. Hrvatska je išla prema tome da bude dio zapadnog kruga. To je društvo u kojem želimo vidjeti Hrvatsku", rekao je Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Izjave Zorana Milanovića VIDEO
Izjave Zorana Milanovića | Video: 24sata/pixsell

"Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni, sramoćenje Hrvatske u kontekstu toga da se on ponaša kao da je iznad zakona, a nije ni po čemu i mi ćemo u slijedićim danima razmotriti sve opcije kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija", rekao je premijer. Pozvao je Kundida da se ponaša u skladu sa zakonom.

"Milanoviću nije ništa dužan, Milanović nije gazda nego nasilnik koji ga maltretira", rekao je.

Plenković je ponovio da je Kundid napravio grešku već kada nije došao na sastanak u Vladu i poslušao Milanovića.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Anušić: Načelnik Glavnog stožera do danas nije potpisao odluku o odlasku na mimohod VIDEO
Anušić: Načelnik Glavnog stožera do danas nije potpisao odluku o odlasku na mimohod | Video: 24sata/pixsell

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 40
Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!

U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu
UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Anušić: 'Kundid još nije potpisao odluku. S Milanovićem nemam o čemu razgovarati'

Ovaj najatraktivniji dio vježbe pratit će i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid
ODOBRITE IM LIJEK DA ŽIVE 'Mi ne tražimo privilegije nego priliku za terapiju i život...'
DJEČACI HITNO TREBAJU SPAS

ODOBRITE IM LIJEK DA ŽIVE 'Mi ne tražimo privilegije nego priliku za terapiju i život...'

HZZO sredinom srpnja odlučuje o lijeku givinostat, koji oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije usporava napredovanje bolesti i omogućava hodanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026