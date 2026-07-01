UŽIVO Plenković o Milanoviću: Milanović je izolirani mrgud, a vojska nije njegova prćija...

Premijer Andrej Plenković daje izjavu za medije nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima. Očekuje se da će se osvrnuti na najnovije izjave predsjednika države Zorana Milanovića oko slanja vojnika na mimohod u Parizu, kao i na jučerašnji predsjednikov dopis, kojim je Plenkovića pozvao na hitan sastanak.

Plenković se prvo osvrnuo na pad inflacije.

"To je itekako dobra i pozitivna vijest", rekao je i osvrnuo se na Milanovića.

"Kratki osvrt na ovu tiradu besmislica i uvreda koje je Milanović u Slunju izgovorio protiv mene. Mislim da je, nažalost, dobro da ljudi to čuju. Sve je to ista kamuflaža istih uvreda, protuzakonitih ponašanja i Kundida protuzakonitim zapovijedima prisiljava na protuzakonito ponašanje. Insinuacije da Vlada radi pritisak na Kundida su u potpunosti netočne. Ono što je točno, a na neki način i jadno da načelnik glavnom stožera nakon što ga se pozove na razgovor u Vladu, a ne u bužu u Slovensku gdje se jede da se ne baci...', rekao je Plenković.

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"U Francuskoj će biti sve članice EU-a, predstavnici svih oružanih snaga, ta činjenica ostavlja Hrvatsku u varijanti da se pravimo svi da je Milanović neki akter, a zapravo je izloirani mrgud koji u biti ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni", rekao je Plenković i dodao da se radi o 'flagrantnom krešnju zakona.'

"Imali smo koalicijski sastanak gdje su svi zgroženi mobingiranjem Kundida od strane Milanovića. Nevjerojatno kriva procjena i pogreška Kundida što nije došao na sastanak. Hrvatska je išla prema tome da bude dio zapadnog kruga. To je društvo u kojem želimo vidjeti Hrvatsku", rekao je Plenković.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjave Zorana Milanovića | Video: 24sata/pixsell

"Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni, sramoćenje Hrvatske u kontekstu toga da se on ponaša kao da je iznad zakona, a nije ni po čemu i mi ćemo u slijedićim danima razmotriti sve opcije kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prćija", rekao je premijer. Pozvao je Kundida da se ponaša u skladu sa zakonom.

"Milanoviću nije ništa dužan, Milanović nije gazda nego nasilnik koji ga maltretira", rekao je.

Plenković je ponovio da je Kundid napravio grešku već kada nije došao na sastanak u Vladu i poslušao Milanovića.

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