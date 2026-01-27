VIDEO Ante Sanader o Ćoriću: Svi ministri ga poznaju, a i naši partneri u koaliciji su zadovoljni

Nakon što je jučer donesena odluka da će novi kandidat za ministra financija biti Tomislav Ćorić, premijer Andrej Plenković u Banskim je dvorima okupio koalicijske partnere. Ćorić na toj dužnosti nasljeđuje Marka Primorca, koji preuzima funkciju potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke.

Koalicijski partneri u vladajućoj većini uglavnom su pozitivno reagirali na najavljene kadrovske promjene, uz naglasak na potrebu kontinuiteta dosadašnje fiskalne politike.

Na početku izjava za medije, osvrnuli su se na kritike oporbe oko povratka Tomislava Ćorića.

- On dolazi s jednog boljeg mjesta, i to pozicije viceguvernera. Njegovo iskustvo koje je stekao od 2015. i iz prošlih Vlada, bit će od velike pomoći. Ova odluka je jednoglasna usvojena, svi ministri njega poznaju, a i partneri su zadovoljni. Nije bilo nikakvih pitanja i problema - rekao je Ante Sanader.

Uz to, iz oprobe su rekli da je riječ o 'reciklaži' te da u ovom trenutku nema nikog boljeg za tu poziciju.

- Uvijek se traži da se najstručnije i najkvalitetnije ljude stavi na ovakve pozicije. Ministarstvo financija nije mjesto gdje se može eksperimentirati, gdje mi možemo dovest nekog tko nema iskustva. Važno je njegovo iskustvo i stručnost s kojom on može voditi ministarstvo financija koje nije beznačajno. Priče o reciklaži su smješne - dodao je Sanader.

- Ja mislim da će ostati ta pobjednička ekipa u ministarstvu, a sad ako se promjeni neki suradnik ili savjetnik, to je ipak stvar ministra.