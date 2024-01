VIDEO: Plenković o Milanoviću: 'To je sve jedna zavist i zloba'

Premijer Andrej Plenković je u poslijepodnevnim satima bio na sastanku predsjedništva HDZ-a, a nakon toga se obratio novinarima.

Prvo pitanje bilo je vezano iz državnog tajnika Milatića zbog druženja u noćnom klubu s investitorima.

- Pa vidio sam tu vijest, ne znam što je. Nemam nikakvih posebnih saznanja, ali vidjet ćemo - naveo je.

Spomenuo je posjet ministra obrane i ministra vanjskih poslova Crnoj Gori. I on je objasnio da je Ivan Anušić otkazao susret s crnogorskim kolegom zbog neslaganja oko broda Jadran.

Osvrnuo se i na vojni rok.

- Ja sam sve vrlo jasno pojasnio u Saboru. Što se tiče okolnosti, davno je napušteno obvezno služenje vojnog roka. Sigurnosne okolnosti su takve da svaka ozbiljna država vodi računa o onome što nam se zbiva u okruženju. Znate da MORH stalno radi informativne kampanje da bi mladi ljudi baš njih izabrali za svoju karijeru. U ovim okolnostima, nije loše da MORH napravi određene iskorake i pripremi koncepciju nekih kraćih tečajeva gdje bi se širi broj ljudi mogao upoznati barem s nekim osnovnim vještinama koje mladi ljudi nemaju. O tome razgovaramo već neko vrijeme i dali smo Anušiću mandat da s GS-om osmisli neki koncept - rekao je.

O migrantima i oporbi

Jedna od tema bili su i migranti.

- Policija radi na granici i u dubini teritorija, kao i sve druge policije u EU-u. Statistika kaže da je uhićen prilično velik broj onih koji nelegalno prelaze granicu. Incidenti se dogode, a Plenković kaže da vjeruje da ulaganjem u materijalna sredstva i tehničku opremu, koja je, kaže, sada na visokoj razini može situacija poboljšati. “I dalje će biti ljudi koji će nastojati profitirati na tuđoj nesreći. Zato želimo suradnju sa susjednim zemljama i želimo pojačati kontrole na granici s BiH. Mislimo da će ta bilateralna suradnja i usklađivanje vizne politike dovesti do manjeg priljeva nezakonitih migranata u nama susjedne zemlje - istaknuo je.

Osvrnuo se i na novi Kazneni zakon, ali i na oporbu koja upozorava da se radi o udaru na medije.

- Oporba može što hoće, da mogu i lupati po saborskim klupama. Što god napravili, to je dobro, pogotovo ako bude u nekom primitivnom duhu kao prije tri mjeseca - kaže i dodaje:

- Što radimo s ovim izmjenama? Vraćamo stvari tamo gdje trebaju biti. Želimo zaustaviti jednu lošu praksu koja je neke aktere navikla na on što je i sada nedopušteno, da se neovlašteno daju podaci iz istrage i da se njima manipulira.

O Milanoviću

Osvrnuo se i na izjave Milanovića, komentirajući kako je ''vidio dvije temeljne poruke''.

- Prva je da govorimo pravobraniteljici što da govori. Druga je zavist i zloba, to je sukus cijelog ponašanja, on je to namjerno napravio - komentirao je.

U nastavku je prokomentirao i nezadovoljstvo sudaca. Novog štrajka se ne boji.

- Lani je sucima povećana plaća, to je bilo prije godinu dana. O čemu mi govorimo, kakav bijeli štrajk? To je kao ovo što govore da će liječnici štrajkat. Od 5.000 ljudi u sustavu javne i državne službe prvih 4.000 su liječnici. I suci isto tako”, kaže Plenković dodajući da i suci i liječnici znaju da su im dignute plaće. Ono u čemu ne vidi logiku je da suci do danas nemaju neka materijalna prava i poručuje da je Vlada spremna u hitnoj proceduri promijeniti zakon i dati im ista prava kao i drugima u državnoj i javnoj službi.

Legitimnim smatra i zahtjev za indeksaciju plaća, ali ne sad.

- Tajming tog zahtjeva nije dobar. Ne isključujem da o tome nećemo razgovarati kasnije, ali ne sada. Toplo savjetujem kolegama, ja sam nekakav pravnik, a i Malenica je, jer smo lani napravili veliki iskorak i sada nudimo ovo što trebaju imati kao i svi ostali, kasnije ćemo razgovarati o drugim stvarima. Sada to nije realno i ne vidim zbog čega bismo uopće razgovarali o nekom bijelom štrajku, osim ako to nije ispolitizirano - poručio je.