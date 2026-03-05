UŽIVO Pratite Sabor: Raspravlja se o nuklearnoj energiji

S početkom u 9:30 sati nastavilo se zasjedanje Hrvatskog sabora. Zastupnici raspravljaju o Prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se planira uspostaviti okvir za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama.

U prijedlogu se navodi da proces izgradnje nuklearne elektrane za Hrvatsku predstavlja ključno strateško pitanje, kako u tehničko-tehnološkom smislu, tako i u kontekstu osiguravanja financijske konstrukcije projekta.

