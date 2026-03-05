U prijedlogu se navodi da proces izgradnje nuklearne elektrane za Hrvatsku predstavlja ključno strateško pitanje, kako u tehničko-tehnološkom smislu, tako i u kontekstu osiguravanja financijske konstrukcije projekta.
CIVILNE SVRHE
UŽIVO Pratite Sabor: Raspravlja se o nuklearnoj energiji
Čitanje članka: < 1 min
S početkom u 9:30 sati nastavilo se zasjedanje Hrvatskog sabora. Zastupnici raspravljaju o Prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se planira uspostaviti okvir za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama.
U prijedlogu se navodi da proces izgradnje nuklearne elektrane za Hrvatsku predstavlja ključno strateško pitanje, kako u tehničko-tehnološkom smislu, tako i u kontekstu osiguravanja financijske konstrukcije projekta.
PRATITE UŽIVO:
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+