UŽIVO Pratite Sabor: Raspravlja se o nuklearnoj energiji

UŽIVO Pratite Sabor: Raspravlja se o nuklearnoj energiji
Zagreb: Sabor raspravlja o prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

U prijedlogu se navodi da proces izgradnje nuklearne elektrane za Hrvatsku predstavlja ključno strateško pitanje, kako u tehničko-tehnološkom smislu, tako i u kontekstu osiguravanja financijske konstrukcije projekta.

S početkom u 9:30 sati nastavilo se zasjedanje Hrvatskog sabora. Zastupnici raspravljaju o Prijedlogu zakona o razvoju nuklearne energije u civilne svrhe, kojim se planira uspostaviti okvir za proizvodnju električne energije u nuklearnim elektranama.

