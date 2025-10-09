Obavijesti

News

Komentari 0
AKTUALNOSTI

UŽIVO Pratite sjednicu Vlade

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Pratite sjednicu Vlade
Zagreb: 110. sjednica Vlade | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Jedna od tema na sjednici Vlade bit će i sklapanje ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu

Na današnjoj sjednici Vlade s početkom u 11 sati raspravljat će se o prijedlogu zakona o medijaciji, ali i sklapanju  ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu - Faza 1.

PRATITE UŽIVO:

Premijer Andrej Plenković na početku sjednice izrazio je sućut obiteljima trojice planinara koji su poginuli u lavini u slovenskim Alpama.

- Čuo sam se s kolegom Golobom, slovenske službe su učinile sve što su mogle, a Hrvatska je ponudila i pomoć. Žao nam je zbog toga, a jedino pozitivno je to što je četvero ljudi preživjelo - rekao je.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'
TUGA U ZAGREBU

Bračni par iz Zagorja ubio je tihi ubojica: 'Radili su na placu i bili su dobri. Svi smo šokirani...'

Bračni par u Prečkom otrovao se ugljičnim monoksidom. Pronašao ih je član obitelji: 'Tamo su živjeli zbog posla na tržnici'
UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!
JEDAN MRTAV U NESREĆI

UZNEMIRUJUĆE Ovo je ostalo od automobila nakon strave na A3!

Jedan čovjek preminuo je u strašnoj prometnoj nesreći na autocesti A3 nedaleko Lužana. Četvero je ozlijeđenih. Stvorile su se kilometarske kolone
Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge
CJENIK TROŠKOVA U DOMOVIMA

Ovako 'deru' umirovljenike u domovima za starije: Evo koliko plaćaju klimu, hladnjak, usluge

Trošak stanovanja u domu ne uključuje popratne usluge. Dodatno se naplaćuje struja za hladnjak, klimu, ventilator, podjela lijekova... Umirovljenicima se struja za klimu naplaćuje i pet puta više nego "vani"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025