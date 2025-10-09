Jedna od tema na sjednici Vlade bit će i sklapanje ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu
UŽIVO Pratite sjednicu Vlade
Na današnjoj sjednici Vlade s početkom u 11 sati raspravljat će se o prijedlogu zakona o medijaciji, ali i sklapanju ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izgradnje Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu - Faza 1.
PRATITE UŽIVO:
Premijer Andrej Plenković na početku sjednice izrazio je sućut obiteljima trojice planinara koji su poginuli u lavini u slovenskim Alpama.
- Čuo sam se s kolegom Golobom, slovenske službe su učinile sve što su mogle, a Hrvatska je ponudila i pomoć. Žao nam je zbog toga, a jedino pozitivno je to što je četvero ljudi preživjelo - rekao je.
