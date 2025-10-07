Plenković o izboru predsjednika Vrhovnog suda: 'To nije tako komplicirano, većina će odlučiti'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak vezano za izbor predsjednika Vrhovnog suda kako čekaju da se na javni poziv javi netko tko je prihvatljiv "jednoj i drugoj strani", ustvrdivši da "to nije tako komplicirano" te da v.d. predsjednica dobro obavlja posao.

U ponoć je istekao rok za prijavu kandidata za predsjednika Vrhovnoga suda koji je bez čelnog čovjeka sedam mjeseci, odnosno od smrti Radovana Dobronića.

Državno sudbeno vijeće (DSV) 5. rujna je u Narodnim novinama objavilo treći javni poziv te poništilo poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.

Do ponoći je po pisanju medija stigla samo jedna prijava, a Plenković je rekao novinarima da ne zna je li se što promijenilo. "To treba pitati DSV, ne znam pa vjerojatno čekaju par dana kao što to obično biva da one prijave koje su eventualno poslane poštom dođu", rekao je novinarima prilikom polaganja vijenca ispred spomen-ploče na zgradi Vlade u povodu obljetnice raketiranja Banskih dvora.

Upitan je li imao kontakta s predsjednikom Zoran Milanovićem, na čiji se prijedlog bira predsjednika Vrhovnog suda, Plenković je rekao da je zadnji put Milanović ignorirao kandidatkinju i nije je ni uputio u proceduru prema nadležnom saborskom odboru za pravosuđe niti Općoj sjednici Vrhovnog suda. "Znači, procedura nije niti provedena", kazao je.

Nema dogovora, on predlaže, a saborska većina bira predsjednika Vrhovnog suda

Na novinarsku konstataciju da je Vrhovni sud obezglavljen te je neminovno da se izabere predsjednika suda, tek dogovorom Banskih dvora i Pantovčaka, premjer je poručio da dogovora nema.

"On predlaže, a saborska većina odlučuje, Sabor je taj koji bira predsjednika Vrhovnog suda", rekao je.

Situacija u kojoj je Vrhovni sud bez predsjednika ga ne zabrinjava jer sutkinja Vrhovnog suda sa iskustvom Gordana Jalšovečki jako dobro obavlja funkciju v.d. predsjednice.

"U međuvremenu, kao što vidite, održani su i lokalni izbori, čini mi se da je jedan drugi sudac obavio posao na čelu predsjednika izbornog povjerenstva, prema tome sve se događa. Ovdje samo čekamo da se javi netko prihvatljiv jednoj i drugoj strani, nije to tako komplicirano", kaže Plenković.

Postavljen sustav koji potiče najbolje pravnike da se javljaju na poziv

Sudac Radovan Dobronić bio je na toj dužnosti, tada se je postigao dogovor, nažalost je preminuo i sad čekamo da se nađe netko prihvatljiv i koji ima odgovarajuće kvalitete da upravlja Vrhovnim sudom, kao najvišim hrvatskim sudom, dodao je premijer.

Poručio je da su postavili sustav koji potiče najbolje hrvatske pravnike koji ispunjavaju uvjete da se javljaju.

"To je cijeli smisao. Bilo je ako se sjećate prije nekoliko godina jako puno kandidata", rekao je Plenković upitan zabrinjava li ga što nema nikoga oko koga bi se mogli dogovoriti. "Neko se mora javiti", dodao je.

Podsjetio je da su se za dužnost predsjednika Vrhovnog suda ranije javljali i neki od najboljih sudaca tog suda "pa onaj koji je ustavom definiran da predlaže te ljude nije predlagao". "Znači, ovi drugi suci i kandidati potencijalni prate te obrasce ponašanja. Nije to do nas", poručio je premijer.