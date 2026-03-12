Plenković o cijenama goriva: 'Spriječili smo udar na građane'

Vlada će se u četvrtak ponovno sastati na sjednici, drugoj ovog tjedna. U ponedjeljak je, podsjetimo, ponovno uvedena uredba o ograničenju cijena goriva, a sada je na rasporedu redovita sjednica. Na dnevnom redu nalazi se 12 točaka. Među njima se posebno izdvaja prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Članovi Vlade raspravljat će i o davanju suglasnosti za više infrastrukturnih projekata, uključujući izgradnju nove Opće bolnice Šibensko-kninske županije te Regionalnog centra za palijativnu medicinu pri Općoj bolnici Koprivnica.

Na sjednici bi trebala biti dana i konačna suglasnost za osnivanje Javne ustanove Park prirode Dinara. Također će se razmatrati izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2024. godinu, u trenutku kada to tijelo već mjesecima nema vodstvo.

'Cilj je osigurati opskrbu, ali i priuštive energente'

- Donijeli smo uredbu o najvećim maloprodajnim cijenama goriva i uredbu o trošarinama. Tim potezom smo spriječili udar na pučanstvo kojeg je uzrokovao rat na Bliskom istoku - rekao je premijer Andrej Plenković. Ponovio je koje su cijene goriva u Hrvatskoj.

Dodao je da time šalju poruku da je Vlada tu da smanji udare na standard građana i gospodarstva. Ograničenje cijene goriva na dva tjedna omogućilo im je da vide razvoj situacije i pripreme nove mjere, kaže Plenković.

- Naš je cilj osigurati opskrbu, ali i priuštive energente - istaknuo je potom.

'Hrvatska je stabilna država, pogodna za ulaganja'

Naglasio je i da je zadovoljan investicijskim kreditnim rejtingom Fitcha A- sa stabilnim izgledima. Premijer navodi da je to "potvrdilo da se Hrvatska percipira kao politički i gospodarski stabilna država, pogodna za ulaganje".

- Ističu rast BDP-a od 3,2 posto u 2025., značajan pad udjela duga u BDP-u i deficit ispod tri posto. Nastavit ćemo osiguravati gospodarski rast i odgovorno upravljanje javnim financijama i investicije kako bismo održali korak sa zemaljama koje su u EU ušle prije nas - rekao je.

Osvrnuo se i na samit o nuklearnoj energiji u Parizu, koji održava Savez za nuklearnu energiju. Hrvatska tamo participira s još 15 zemalja.

- Smatramo da je nukelarna energija važna za gospodarsku konkurentnost i energetsku sigurnost. Hrvatska je suvlasnik u 50-postotnom iznosu NE Krško, koja pokriva 20 posto proizvodnje električne energije, a nedavno je u Saboru izglasan zakon kojim se potiče civilni razvoj nuklearne energije. Vidimo priliku u malim nuklearnim reaktorima - rekao je Plenković.