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UŽIVO Pratite sjednicu Vlade

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite sjednicu Vlade
Zagreb: Sjednica Vlade RH | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Na 216. sjednici Vlade raspravlja se o ključnim zakonima koji će značajno utjecati na sektor osiguranja i turističku djelatnost, uz najavu važnih odluka za mirovinski sustav i trgovinu.

S početkom u 10 sati započela je 216. sjednica Vlade. Na sjednici će se raspraviti nacrt prijedloga zakona o sanaciji društava za osiguranje i reosiguranje te nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, a prilikom njihovog predstavljanja istaknuto je kako se radi o velikim promjenama za funkcioniranje i rad osiguravajućih društava. Njima se hrvatski regulatorni okvir u području osiguranja dodatno usklađuje s pravnom stečevinom Europske unije te se jača otpornost sektora osiguranja, financijska stabilnost i zaštita osiguranika.

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Kada je riječ o Zakonu o osiguranju, izmjene se odnose na rizike koji se manifestiraju u nekom uobičajenom dijelu poslovanja, dok je novi zakon o sanaciji društava predviđen za situacije kada se određeno osiguravajuće društvo nađe u okolnostima "propasti" ili je ona izvjesna. Na dnevnom je redu i nacrt konačnog prijedloga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojim se u turističku djelatnost uvodi niz novosti te transparentan i digitaliziran sustav iznajmljivanja. Vlada će na sjednici također donijeti tri važne odluke: o vrijednosti godišnjeg dodatka za jednu godinu mirovinskoga staža za 2026. godinu, o prodajnim objektima koji obavljaju djelatnost trgovine na malo za određene proizvode na dan blagdana 1. studenoga 2026. - Svi sveti, te o davanju suglasnosti za sklapanje ugovora o nabavi usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nepropisno odloženog otpada u Poznanovcu.

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