UŽIVO s Jakuševca. Ovako sada izgleda golemi odron smeća: 'Grad ne smije šutjeti 4 dana'

Velike količine otpada odronile su se na odlagalištu Jakuševec prije nekoliko dana i oslobodila se velika količina deponijskih plinova, ispričao je čitatelj za 24sata.

UŽIVO S JAKUŠEVCA

- Tamo su radnici Čistoće na kamionima u opasnosti, pogledajte samo strminu kod odlomljenog dijela. Poslali smo nadležnima sve, ali nitko ne reagira - rekao nam je čitatelj koji je snimio odlagalište na Jakuševcu.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke odrona iz zraka

Iz Inicijative za Jakuševec prije tri dana su napisali da se širi užasan smrad kao posljedica urušavanja dijela deponija.

- Incident koji se dogodio u ovu subotu je zabrinjavajuć. Ulegnuće je inače normalno, ali ne u ovim razmjerima. Nikada se nije dogodilo ovako nešto. Zabrinjavajuća je šutnja Grada. Trebali su upozoriti građane, reći je li došlo do onečišćenja zraka. Šutnja potvrđuje ono što smo mi prije govorili, a to je da se na Jakuševcu otpad odlaže na protuzakonit način. To je i razlog zašto se ovo dogodilo. Grad ne smije šutjeti četiri dana - kažu iz udruge Ekologija grada.

O svemu smo poslali upit i Državnom inspektoratu iz kojeg navode sljedeće: "Inspekcije Državnog inspektorata; inspekcija zaštite okoliša, građevinska i inspekcija rada (u području zaštite na radu) obavljaju inspekcijske nadzore, svaka u dijelu svoje nadležnosti, a vezano uz događanje na koje se odnosi Vaš upit. Po okončanju inspekcijskih nazora obavijestit ćemo Vas o utvrđenom."