Tomašević: 'Do kraja 2027. ćemo završiti s ugradnjom svih polupodzemnih spremnika'

Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević i zamjenici gradonačelnika Danijela Dolenec i Luka Korlaet održali su redovnu konferenciju za novinare u zgradi Gradske uprave. Tema je ugradnja polupodzemnih spremnika.

PRATITE UŽIVO:

- Procjenjujemo da će nam za završetak projekta trebati tri godine, dakle do kraja 2027. godine smo gotovi. Koliko znamo, nijedan veći grad u Europi nema takav sustav podzemnih i polupodzemnih spremnika - započeo je Tomašević.

Za podzemne spremnike u Centru su pronađene sve lokacije i tako su se maknule kante s ulice. U svibnju je u cijelom MO Zapruđu postavljeno 17 setova polupodzemnih spremnika s 51 spremnikom.

- Oni su jeftiniji i adekvatniji su za dijelove grada gdje imamo veće površine, dok je u Centru zbog guste gradnje i konzervatorskih smjernica trebalo graditi podzemne spremnike - rekao je.

Za papir i plastiku su spremnici od 5 kubika.

- Jedan plavi zamjenjuje pet velikih kontejnera, jedan žuti također pet - rekao je.

Na web stranici spremnici.zagreb.hr se mogu vidjeti sve lokacije, i postavljenih i planiranih spremnika.

- Vrijednost projekta u Zapruđu, gdje više nema kanti i običnih kontejnera, je 270.000 eura. No mješani i bio otpad, za to se spremnici i dalje drže na površinama u vlasništvu stanara, gdje se to ne može, stavljaju se kavezi na javnoj površini - rekao je Tomašević.

Dodao je da ovo i olakšava odvoz Čistoći jer se prazne kad su puni.

- Radimo na rješenju gdje će se mobilnom aplikacijom moći otvarati spremnici kako se ne bi jedna kartica prenosila s jednog člana obitelji na drugog - objasnio je.

Foto: Laura Šiprak/24sata

- Za neke gradske četvrti je javna nabava odmah provedena, za neke nije, ali i na tome se radi, neke stvari su se unaprijedile. Prvih pola godine je bilo za pripremne radnje, sad smo se zalaufali i do kraja godine će biti 250 lokacija. Cilj nam je 250 lokacija svake godine. U različitim četvrtima smo postavljali za sad da vidimo kako će se građani prilagoditi i kako funkcioniralu lokacije. Lokacije koje nam trebaju su bez cijevi i kablova ispod zemlje jer nam treba veliki prostor za spremnike ispod zemlje. U tijeku je izgradnja 42 spremnika - objasnio je.

- Iskoristit ćemo i ljeto jer se za podzemne spremnike nekad treba zatvoriti prometnice, što nije uvijek slučaj sa polupodzemnim spremnicima, pa radimo i na tome - rekao je.