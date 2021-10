Moja dužnost i moj mandat koji sam dobio od građana je da djelujem kad stvari ne funkcioniraju. S obzirom da je Holding velik i kompleksan sustav, a bitno je da cjelokupna uprava dobro funkcionira uz potporu nas. Tu je bilo napetosti na relaciji od početka više članova Uprave. Takve napetosti nisu rijetkost, a nakon što smo na natječaju izabrali tri nova člana uprave, a nisu se ni informirali o temama od starih članova Uprave, morali smo intervenirati. To se ne može tolerirati, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji ispred Poglavarstva.

- Od ostalih tri člana Uprave, očekujem prezentaciju plana poslovanja za sljedeću godinu koji će biti prezentirani nama i Skupštini, kako planiraju povećati prihode. Što se toče bloga koji je izašao, iz pozicije gradonačelnika, ne mislim komentirati. To nije moja uloga i ne mislim trošiti vrijeme. Mislim da ove stvari koje izlaze govore više o njima - kaže.

Objede koje se šire o nama, da želimo koristiti Holding za vlastite interese, to odbacujem. Ako imate optužbe, neka tuži i spremni smo s time se nositi. Moja savjest je čista, odgovornost je velika.

Stanje na Srebrnjaku

- Što se tiče Srebrnjaka, danas su postale poznate javnosti i meni nove izjave iz prošlosti doktora Richtera i on se, s obzirom na situaciju da je ovo postao uteg da bi mogao upravljati bolnicom, povukao iz postupka imenovanja ravnatelja. Isto tako, cijelo Upravno vijeće koje sam ja imenovao je, s obzirom na situaciju podnijelo ostavke. Oni će ih javno komunicirati. U najkraćem mogućem roku ćemo imenovati novo UV koje će pokrenuti novi natječaj za ravnatelja - rekao je.

O Samodolovu blogu

“Puno je u njemu informacija i interpretacija koje nisu točne. Ja da idem obrazlagati, samo će se stvari nastaviti. ja zato nema ni vremena. Opet, ukoliko postoji bilo što da smatraju da je bilo protuzakonito, neka pokrenu sudske postupke, mi smo za to spremni odgovarati. Neka netko da konkretnu optužbu kako je netko koristio svoj utjecaj za poslovni interes - rekao je

Na pitanje je li Dario Juričan bio na sastanku kaže da nije.

- Ovo su sad optužbe i na nas da smo u sukobu interesa, da želimo koristiti gradsko poduzeće za vlastite interese. Ja sam se kandidirao da izvučem grad iz katastrofe u kojoj je ostavljen. Ne možemo tolerirati da se nove članove Uprave ne informira o poslovanju i odlukama - rekao je Tomašević te dodao:

- Nije tajna da je likvidnost Grada i Holdinga otežana. Bavimo se time na mjesečnoj razini, razgovaramo s državom. Više od stotinu milijuna kuna duga vraćamo državi. Što se tiče Pripuzovih najava oko ovrha, ako misli da za to ima pravnu mogućnost, to je to… Pred Upravom Holdinga je da se stabilizira poslovanje, za to je potrebno restrukturiranje, a za to je potrebno da nema sukoba niti na jednoj relaciji. Ja to neću tolerirati - kaže.

- Poručio bih kolegi Hermanu da prouči poslovnik i da vidi koji su rokovi - rekao je na pitanje oko poziva Mislava Hermana za hitnom sjednicom Skupštine.

- Što se tiče slobodnih ruku, i optužbi da nisu dali slobodne ruke upravi, gradonačelnik Bandić je donio odluku da se nitko pa čak ni čistačica ne može zaposliti bez njegove suglasnosti. Ja sam tu odluku odmah ukinuo. Toliko o slobodnim rukama - rekao je Tomašević.

Na pitanje je li Ratko Bajakić u sukobu interesa kaže: "To pitajte njih. Mi smo pod početka najavili je da ćemo birati nove članove uprave, mi smo izabrali nove članove bez da smo ih znali mi, da ih znao netko od nas. To su ljudi koji su izabrani na natječaju. Mi smo donijeli odluke koji smo dužni donijeti s obzirom na mandat koji imamo."

- Moj suprug i on se ne poznaju i nikad nisu surađivali. Same optužbe su apsurdne, moj suprug je radio 2009. u tvrtki koju je 10 godina kasnije kupila tvrtka u kojoj je moj surpug radio. Neka se utvrdi je li u sukobu interesa- rekla je Danijela Dolenec o Ratku Bajakiću, a tu je Tomašević dodao da su sve te optužbe apsurdne.

Na pitanje misli li da dobro upravlja gradom kaže:

- Mi iz svih ovih situacija i procesa učimo lekcije. Tamo gdje napravimo greške, brzo učimo i ispravljamo. Kod Klinike, kod bolnice Srebrnjak, i kod Holdinga. Imamo mandat i strategiju kako da dođemo tamo gdje smo obećali građanima da ćemo doći. - rekao je

Herman tražio hitnu sjednicu Skupštine

Potpredsjednik Gradske skupštine Mislav Herman rekao je u petak da Klub HDZ-a i HSLS-a traži hitno sazivanje sjednice Gradske skupštine zbog toga jer su zabrinuti za Zagreb zbog jučerašnje "šokantne i dramatične" objave Ante Samodola o Holdingu.

Bivši član Uprave Zagrebačkog holdinga Ante Samodol u četvrtak je, uz ostalo, optužio gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i zamjenicu Danijelu Dolenec da su rušili integritet Uprave Holdinga na račun Nadzornog odbora, kojemu su htjeli povećati ovlasti i tako razvlastiti upravu. Na svom blogu anteportas.hr objavio je detalje o svom i angažmanu predsjednika uprave ZGH Nikole Vukovića te njihovoj suradnji sa Tomaševićem i Dolenec, nakon što su obojica početkom tjedna smijenjeni su sa svojih funkcija pod obrazloženjem “otežane suradnje”.

Plenković: Filipović je space shuttle za njih

- Išlo se nemilosrdno rasturati Davora Filipovića koji je space shuttle za sve njih - rekao je premijer o situaciji u Zagrebačkom holdingu koju je nazvao katastrofom.

- To je neozbiljno. Kad vidimo da je u 21 i 30 svjetlo u uredu gradonačelnika, moramo li plakati zbog toga? Ne sjećam se da je itko imao takvo maženje i paženje. Ovo što je Samodol napisao – da je to bila vlast HDZ-a, mi ne bismo mogli disati od kričanja, srušio bi se grad, država i sve. Ovdje? Cici-mici, nešto. Nemaju iskustva, a jesu li u sukobu interesa, neka se ispita. Da je obrnuto, svi bi lonci već lupali. Gdje su nestali lončari? Jeste vidjeli koji akteri dolaze na konzultacije? Sve je to orkestar - rekao je.

Tomaševića je kritizirao i HDZ-ov vijećnik Davor Filipović koji je rekao da je ova situacija u Holdingu afera i da su pale sve maske.

- Prvo je bilo imenovanje članova Uprave uz kršenje Zakona o sprečavanju sukoba interesa pa smo došli do afere javni bilježnik, gdje je angažirana sestra člana NO-a. Iz Možemo! su tvrdili da nisu znali za tu vezu, ali kroz istup Ante Samodola vidjeli smo da je Tomislav Tomašević znao da se radi sestri Ratka Bajakića. Dalje, ništa nismo mogli čuti od članova Uprave, što je isto nezabilježeno. Ovi događaji razotkrivaju nesposobnost Tomislava Tomaševića da upravlja gradom. Možemo ovo gledati kroz prizmu podjele plijena unutar Možemo!. Bajakić se htio miješati u rad Uprave, davati im upute, ali vidimo da je izvršavao naloge gradskih vlasti” - rekao je.