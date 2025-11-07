UŽIVO Torcida najavila prosvjed na Rivi, u Splitu odvratni grafiti protiv Srba. Stigao i Božinović

PULJAK O IZGREDU U SPLITU

'Split je osramoćen pred očima civiliziranog svijeta'

Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak obratio se javnosti oko izgreda u prostorijama Gradskog kotara Blatine koji se dogodio prije par dana, ali i najavljeni prosvjed Torcide.

Puljak je istaknuo da je Split ovog tjedna osramoćen pred očima cijelog civiliziranog svijeta nakon što je skupina maskiranih osoba upala na Dane srpske kulture, događaj na kojem su nastupala djeca i starije osobe.

- Nisu napadnuti 'neprijatelji Hrvatske', nego su zastrašivana djeca koja su došla plesati i pjevati. A sada se, kao odgovor na taj sramotan čin, najavljuje prosvjed podrške tim huliganima. To nije prosvjed za Hrvatsku. To je prosvjed protiv Hrvatske kakvu su stvarali najbolji među nama, slobodnu, civiliziranu i hrabru - rekao je.

Izrazio je žaljenje što Torcida do sada nije osjetila poticaj prosvjedovati protiv korupcije i kriminala, protiv onih koji su, kako kaže, uništili domovinu i tjeraju ljude na odlazak.

- Žao mi je što ne prosvjeduju protiv zagađenja našeg grada arsenom ili azbestom, protiv betonizacije Marjana, protiv nepravde koja svakodnevno izjeda ovaj grad, a i Hrvatsku. Umjesto toga, prosvjeduju da bi zastrašivali manjinu i branili nasilnika - kazao je Puljak te istaknuo da je to sramota koju treba jasno imenovati.

Puljak je poručio kako bi očekivao da se branitelji bore protiv korupcije, a ne da brane napadače na djecu i starije.

- Siguran sam da istinski branitelji, oni koji su se borili za slobodu, ne stoje iza ovog. Ali zašto šute? Zar se boje glasnih manipulatora iz svojih redova? Uvjeren sam da Ante Gotovina, čovjek kojeg svi poštujemo, nikada ne bi podržao nasilje ni prijetnje - rekao je-

Naglasio je da je vrijeme da svatko s moralnim autoritetom kaže je li na strani civilizacije ili mržnje. Izravno je pozvao rektore sveučilišta u Splitu i Zagrebu, splitskog i zagrebačkog nadbiskupa, kao i predsjednike HAZU-a i Matice hrvatske, da prekinu "komociju šutnje".

- Zauzmite povijesnu i civilizacijsku stranu govorom, a ne šutnjom. Nemojte sutra reći da ste bili na ispravnoj strani šutnjom, nego budite na moralnoj strani zaštite napadnutih govorom - poručio je Puljak.

Podsjetio je zatim na izreku da su "najmračniji krugovi pakla rezervirani za one koji u vremenima moralne krize ostanu suzdržani". Uputio je potom i poruku političkom vrhu.

- Jedino lažne autoritete političkog vrha ove države koji su sve učinili da Hrvatska postane zemlja vladavine kriminala i ulice, prozivam da zašute u ovom trenutku - kazao je Puljak.

Upravo zato što nije u aktivnoj politici, kaže, ne može šutjeti na prijetnje sugrađanima druge nacionalnosti. Apelirao je i na vodstvo Hajduka i Torcide da se jasno odrede.

- Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice. Zato očekujem od vodstva Hajduka i imenom i prezimenom vodstva Torcide da se jasno odrede, žele li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Podsjetite se povijesti, onih koji su Hajduk stvarali kao simbol slobode, a ne mržnje - rekao je.

Mladima koji razmišljaju o odlasku na prosvjed poručio je da hrabrost nije u vikanju i prijetnjama, već u stajanju na stranu dobra i borbi protiv nepravde.

- Ovo što se događa nije samo pitanje Splita. To je pitanje sudbine cijelog naroda. Ili ćemo biti društvo slobodnih, pristojnih i hrabrih ljudi ili ćemo nestati u mraku u kojem vladaju laži, strah i mržnja. Zato pozivam sve razborite ljude, sve humaniste, sve koji vole ovu zemlju, da dignu glas za civilizaciju, za razum i za Hrvatsku u koju se ne bojimo jedni drugih. Vrijeme je da prestanemo šutjeti - zaključio je.