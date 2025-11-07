Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
UŽIVO Torcida najavila prosvjed na Rivi, u Splitu odvratni grafiti protiv Srba. Stigao i Božinović
Šef DP-a nakon incidenta na Danima srpske kulture: Sankcija za DP-ovce iz Splita neće biti!
NOVI EXPRESS Na lokalnoj razini ljudi gledaju lokalne detalje. I lokalne organizacije drugih stranaka imale su slične komentare, ne samo DP, brani se šef DP-a Ivan Penava.
'Split je osramoćen pred očima civiliziranog svijeta'
Bivši gradonačelnik Splita Ivica Puljak obratio se javnosti oko izgreda u prostorijama Gradskog kotara Blatine koji se dogodio prije par dana, ali i najavljeni prosvjed Torcide.
Puljak je istaknuo da je Split ovog tjedna osramoćen pred očima cijelog civiliziranog svijeta nakon što je skupina maskiranih osoba upala na Dane srpske kulture, događaj na kojem su nastupala djeca i starije osobe.
- Nisu napadnuti 'neprijatelji Hrvatske', nego su zastrašivana djeca koja su došla plesati i pjevati. A sada se, kao odgovor na taj sramotan čin, najavljuje prosvjed podrške tim huliganima. To nije prosvjed za Hrvatsku. To je prosvjed protiv Hrvatske kakvu su stvarali najbolji među nama, slobodnu, civiliziranu i hrabru - rekao je.
Izrazio je žaljenje što Torcida do sada nije osjetila poticaj prosvjedovati protiv korupcije i kriminala, protiv onih koji su, kako kaže, uništili domovinu i tjeraju ljude na odlazak.
- Žao mi je što ne prosvjeduju protiv zagađenja našeg grada arsenom ili azbestom, protiv betonizacije Marjana, protiv nepravde koja svakodnevno izjeda ovaj grad, a i Hrvatsku. Umjesto toga, prosvjeduju da bi zastrašivali manjinu i branili nasilnika - kazao je Puljak te istaknuo da je to sramota koju treba jasno imenovati.
Puljak je poručio kako bi očekivao da se branitelji bore protiv korupcije, a ne da brane napadače na djecu i starije.
- Siguran sam da istinski branitelji, oni koji su se borili za slobodu, ne stoje iza ovog. Ali zašto šute? Zar se boje glasnih manipulatora iz svojih redova? Uvjeren sam da Ante Gotovina, čovjek kojeg svi poštujemo, nikada ne bi podržao nasilje ni prijetnje - rekao je-
Naglasio je da je vrijeme da svatko s moralnim autoritetom kaže je li na strani civilizacije ili mržnje. Izravno je pozvao rektore sveučilišta u Splitu i Zagrebu, splitskog i zagrebačkog nadbiskupa, kao i predsjednike HAZU-a i Matice hrvatske, da prekinu "komociju šutnje".
- Zauzmite povijesnu i civilizacijsku stranu govorom, a ne šutnjom. Nemojte sutra reći da ste bili na ispravnoj strani šutnjom, nego budite na moralnoj strani zaštite napadnutih govorom - poručio je Puljak.
Podsjetio je zatim na izreku da su "najmračniji krugovi pakla rezervirani za one koji u vremenima moralne krize ostanu suzdržani". Uputio je potom i poruku političkom vrhu.
- Jedino lažne autoritete političkog vrha ove države koji su sve učinili da Hrvatska postane zemlja vladavine kriminala i ulice, prozivam da zašute u ovom trenutku - kazao je Puljak.
Upravo zato što nije u aktivnoj politici, kaže, ne može šutjeti na prijetnje sugrađanima druge nacionalnosti. Apelirao je i na vodstvo Hajduka i Torcide da se jasno odrede.
- Split mora odlučiti hoće li biti grad civilizacije ili grad crne desnice. Zato očekujem od vodstva Hajduka i imenom i prezimenom vodstva Torcide da se jasno odrede, žele li biti snaga sporta i zajedništva ili oruđe politike i podjela. Podsjetite se povijesti, onih koji su Hajduk stvarali kao simbol slobode, a ne mržnje - rekao je.
Mladima koji razmišljaju o odlasku na prosvjed poručio je da hrabrost nije u vikanju i prijetnjama, već u stajanju na stranu dobra i borbi protiv nepravde.
- Ovo što se događa nije samo pitanje Splita. To je pitanje sudbine cijelog naroda. Ili ćemo biti društvo slobodnih, pristojnih i hrabrih ljudi ili ćemo nestati u mraku u kojem vladaju laži, strah i mržnja. Zato pozivam sve razborite ljude, sve humaniste, sve koji vole ovu zemlju, da dignu glas za civilizaciju, za razum i za Hrvatsku u koju se ne bojimo jedni drugih. Vrijeme je da prestanemo šutjeti - zaključio je.
'Nasilje je u bilo kojem obliku neprihvatljivo'
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, komentirao je u četvrtak u Splitu najavljeni prosvjed za subotu na Rivi kojeg organizirati Torcida, a čiji se članovi dovode u vezu s incidentom na Blatinama. Rekao je da demokracija znači slobodu i pravo na slobodu izražavanja.
- Svatko tko smatra i želi demokratski izraziti svoje mišljenje to može, ali da se to odvija u skladu sa zakonom i da nema nasilja jer je ono u bilo kojem obliku neprihvatljivo - poručio je Božinović.
'Svjedočimo orkestriranom napuhavanju priče o navodnim 'napadima na srpsku manjinu'
Koordinacija braniteljskih i stradalničkih udruga Splita i županije ocijenila je da su posljednji događaji u Splitu poprimili razmjere medijsko-političke histerije, a da se umjesto činjenica napuhava priča o navodnom napadu na srpsku manjinu, te najavljuje da će se pridružiti Torcidi na prosvjedu u subotu na Rivi.
Koordinacije udruga ratnih postrojbi Splitsko-dalmatinske županije, Koordinacije braniteljskih udruga Grada Splita i Stradalničke udruge iz Domovinskog rata Splita i županije navela je to u otvoreno pismo državnom vrhu i lokalnim vlastima, vezano za incident kada je skupina muškaraca u ponedjeljak prekinula obilježavanje Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine.
- Umjesto smirenog informiranja i uvažavanja činjenica, svjedočimo orkestriranom napuhavanju priče o navodnim 'napadima na srpsku manjinu', potpuno izvan konteksta stvarnog događaja - ocijenili su.
Kako navode iz Koordinaciji udruga, 'dogodilo se da je skupina mladića izrazila negodovanje zbog održavanja programa SKD Prosvjeta upravo u mjesecu kada se Hrvatska klanja žrtvama Vukovara i Škabrnje te svim stradalima velikosrpske agresije'. Dodaju u priopćenju da je program otkazan i da nije bilo nasilja niti ozlijeđenih, a da su posljedice ponižavajuće.
- Petar Gojun, hrvatski branitelj i logoraš srpskih koncentracijskih logora, čovjek čiji brat ubijen u Vukovaru još nije pronađen, nalazi se u pritvoru. S njim i nekoliko građana, među kojima i djeca hrvatskih branitelja. Ljudi koji nikoga nisu napali pritvoreni su da bi se proizvela politička slika 'srpske ugroženosti u Splitu' - ističe se u priopćenju.
Iz Koordinacije udruga ocjenjuju da "nije riječ o kulturnoj razmjeni, nego tehnologiji političke manipulacije".
Upitali su i "zašto šutnja na narative 'srpskog sveta' ".
- U Srbiji se u danima Oluje i Dana hrvatske pobjede, ne usudi organizirati ništa, a u Hrvatskoj se u mjesecu Vukovara organiziraju manifestacije koje vrijeđaju osjećaje većinske zajednice - dodaje se u priopćenju.
Iz Koordinacije udruga kažu i da "Petar Gojun i pritvoreni mladići ne smiju postati žrtveni jarci".
- Nećemo dopustiti kriminalizaciju ljudi koji su stvarali Hrvatsku, niti novu nepravdu nad onima koji su preživjeli srpske logore. Nećemo pristati da se djeca hrvatskih branitelja, zbog nesmotrenosti iz ljubavi prema Domovini, prikazuju kao ekstremisti - naglasili su.
Ističu da "incident u Splitu nije izraz mržnje ni nasilničkog ponašanja; to je refleks naroda izloženog godinama stalnih provokacija i nepravde".
Naveli su i da će se pridružiti Torcidi koja je za subotu u 11 sati najavila prosvjed na Rivi.
'Ne možemo se ponašati kao što to čini Srbija'
Rekao sam već ranije, svatko ima pravo boriti se za ono što smatra važnim. Borili smo se za demokratsku državu, za pravo svakoga - pa i pripadnika manjina - da slobodno izražavaju svoju kulturu, da je pokazuju, da njeguju svoje običaje i tradiciju. To je suština demokracije, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
Dodao je kako i oni koji će prosvjedovati imaju pravo na javni izraz stava, sve dok to čine u granicama zakona i uz poštivanje drugih.
- I za to smo se borili. Ovo je demokratska država i Torcida, kao i svi koji će biti na prosvjedu, imaju pravo iskazati svoje mišljenje o situaciji koja ih je potaknula. No, sve to mora biti mirno, dostojanstveno i s jasnim porukama. Tu ne vidim nikakav problem - kazao je.
Komentirao je i sadržaj poruka Torcide objavljenih uoči prosvjeda, a koje su upućene Vladi.
- Pročitao sam ponešto, ali mislim da treba sačekati da Torcida jasno kaže koji je njihov cilj. Nakon toga će se moći razgovarati o porukama i motivima. U ovom trenutku ne bih špekulirao ni donosio zaključke - rekao je ministar.
Naglasio je kako incident u Splitu, tijekom kojega je prekinut kulturni program srpske nacionalne manjine, nema opravdanja.
- Bez obzira radi li se o braniteljima, navijačima ili bilo kome drugome - Hrvatska ne smije voditi politiku zabrana i isključivosti. Ne smije se događati da kulturno-umjetničko društvo ima svoj događaj, a da im netko brani da ga održe. Hrvatska je demokratska država, članica Europske unije i NATO-a, i moramo biti svjesni da nas upravo te vrijednosti obvezuju na toleranciju i poštovanje različitosti - rekao je Anušić.
Anušić je upozorio da Hrvatska ne smije upasti u zamku nacionalističkih reakcija koje podsjećaju na devedesete.
- Ne možemo se ponašati kao što to rade Srbi u Srbiji. Ne možemo voditi politiku kakvu vodi Aleksandar Vučić, niti slijediti model ponašanja prema manjinama kakav imaju srpske stranke u Srbiji. Hrvatska je prošla taj put i mora biti iznad toga- U 90-ima smo se borili upravo protiv politike zabrana i pritisaka, i nema razloga da se sada vraćamo u to vrijeme. Hrvatska mora biti predvodnica demokratskih promjena i primjer u regiji - ne samo unutar svojih granica, nego i u odnosima prema susjedima. Trebamo djelovati afirmativno, uključivo i otvoreno - naglasio je.
Na pitanje zabrinjava li ga što je među privedenima i predsjednik mjesne organizacije HDZ-a u Splitu, Anušić je odgovorio da to ne mijenja njegov stav.
- Ono što su ti ljudi učinili i napravili sada je na policiji i pravosuđu. Postupci će ići svojim tijekom, bez obzira na to tko su i kojoj stranci pripadaju. Ljude ne treba dijeliti na članove HDZ-a, SDP-a ili bilo koje druge stranke. Čovjek je to učinio ne zato što je u HDZ-u, nego zato što je mislio da tako treba postupiti. No zakon mora vrijediti jednako za sve, bez obzira na političku pripadnost. Ako su pogriješili, odgovarat će za to - rekao je.
Istaknuo je da je Hrvatska država u kojoj svatko ima pravo na javni izraz, ali i obvezu da to pravo koristi odgovorno. Dodao je da prosvjed mora biti miran, civiliziran i dostojanstven, a svaka poruka koja se pošalje jasna i nenasilna.
- Demokracija se ne brani vikom ni prijetnjama, nego zrelim dijalogom - rekao je.