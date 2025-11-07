Plenković: 'Uhićeni HDZ-ovac je bio slučajno tamo. Nek se zapita Torcida protiv čega prosvjeduju'

Premijer Andrej Plenković danas je nakon sudjelovanja na obilježavanju Dana Hrvatskog generalskog zbora u Zagrebu, komentirao incident u Splitu od 3. studenoga i prosvjed koji Torcida najavljuje za subotu kao podršku izgrednicima. Poručio je organizatorima da se zapitaju protiv čega prosvjeduju te je za stvaranje napete atmosfere u društvu optužio oporbu, piše N1.

Plenković je istaknuo kako je Hrvatska država sa svojim Ustavom, zakonima i vrijednostima u kojoj se svi moraju dobro osjećati - i Hrvati i pripadnici nacionalnih manjina.

- Gledali smo proteklih mjeseci histerične reakcije ljevice, koja je vidjela u svemu povijesni revizionizam i ustaštvo. Takva situacija kreira atmosferu tenzija, polarizacije i podjela. Dapače, ta ljevica optužuje Vladu i mene osobno kao promotore ustaštva. Naravno, to niti je naš stav niti postoji razlog zašto bi nam se tako nešto pripisalo - rekao je premijer.

Kritizirao je zatim SDP i Možemo, navodeći da "govore o imaginarnom duhu iz boce iako je koncert Thompsona dopustila gradska vlast u Zagrebu, iz straha pred pola milijuna ljudi".

- U tom se kontekstu dogodio incident u ponedjeljak. I, nakon toga, u ime cijele Vlade, osudili smo to. Nitko racionalan to nije osudio. Što da se to dogodilo Hrvatima u Vojvodini? Da im se pojavilo stotinjak maskiranih osoba? - rekao je.

Pozvao je organizatore prosvjeda da se zapitaju koji su im motivi.

- U mandatima naše tri Vlade napravilo se mnogo za dignitet Domovinskog rata, prava branitelja, jačanje vojske, policije, napredak u pronalasku nestalih osoba... Nema argumenta koji bi mogao osporiti to što radimo, ali ono što se na političkoj sceni događa jest nezadovoljstvo opozicije. Imate frustriranu ljevicu pa mora reći da nešto radi, kao i krajnja desnica koja je nesretna ako nije dio vladajuće većine - izjavio je Plenković.

Smatra da je situacija u Hrvatskoj mirna, ali da "nerelevantni akteri" pokušavaju stvoriti ozračje krize i zapaljivu atmosferu.

- Poruka je da svi zajedno objašnjavamo ljudima što se zbiva. Oni lako budu izmanipulirani. Bili su u uvjerenju da šaljemo vojsku u Ukrajinu. To je bila glavna tema predsjedničke kampanje i nikome ništa - dodao je.

Premijer je naglasio da svi u Hrvatskoj moraju imati svoja prava, pa tako i srpska manjina.

- Ništa se neće dogoditi vrijednostima Domovinskog rata i braniteljima ako se održi folklorna manifestacija kao ona u Splitu - poručio je.

Ne strahuje od eskalacije tijekom prosvjeda.

- Nikoga racionalnog nisam sreo da nije osudio onaj događaj. Živimo u Hrvatskoj gdje se stvaraju nenormalna i agresivna histerija, a dijelu ljudi je toga dosta pa dolazi do reakcija. Policija i DORH rade svoj posao - rekao je.

Upitali su ga i da komentira navode da je jedan od uhićenih u Splitu član HDZ-a.

- Vjerujem da će svi koji su privedeni uzeti odvjetnika pa objasniti što su tamo radili. Ne znam o toj osobi ništa, ali svi koji ga znaju govore o njemu samo najbolje i da se tamo našao slučajno - rekao je.

Potvrdio je i da se čuo s Miloradom Pupovcem, koji je s SDSS-om prijavio prijetnje.

- Često je suočen s prijetnjama pa kad se to intenzivira i bude ih malo više, prijavi ih - zaključio je Plenković.