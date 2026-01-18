SAD prikupljao tajne podatke o vojnim bazama na Grenlandu? Oglasila se i hrvatska Vlada!

KANADSKI PREMIJER O GRENLANDU

Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će Kanada „uvijek podupirati suverenitet i teritorijalni integritet država“. Istaknuo je da Ottawa s zabrinutošću prati nedavnu eskalaciju oko Grenlanda te naglasio da se sve odluke o budućnosti tog područja moraju donositi na Grenlandu i u Danskoj.

Carney je istaknuo kako je razgovarao s grenlandskim premijerom te dodao da među NATO saveznicima postoji puna i očekivana predanost sigurnosti Grenlanda. Prema njegovim riječima, riječ je o stavu koji je primjeren savezništvu i postojećim međunarodnim obvezama.

Izjave kanadskog premijera dolaze u kontekstu već narušenih odnosa sa SAD-om. Otkako je prošle godine ponovno preuzeo dužnost, američki predsjednik Donald Trump uveo je carine na pojedine kanadske sektore, uključujući metalnu industriju i automobilsku proizvodnju, što je izazvalo gospodarsku neizvjesnost. Trump je pritom Kanadu više puta nazivao „51. saveznom državom“, što su kanadske vlasti oštro odbacile.

Carneyjevi komentari uslijedili su dan nakon što je Trump najavio da od 1. veljače planira uvesti carinu od 10 posto na robu iz niza europskih zemalja, uključujući Dansku, ako se usprotive njegovoj jednostranoj odluci o preuzimanju Grenlanda.