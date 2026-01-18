Hrvatska je u nedjelju pozvala na jedinstven i koordiniran europski stav oko američkog 'nametanja' carina državama koje su podržale Dansku u pogledu američkog svojatanja Grenlanda, otoka za koji vlada naglašava da je dio Danske...
SAD prikupljao tajne podatke o vojnim bazama na Grenlandu? Oglasila se i hrvatska Vlada!
Kanadski premijer Mark Carney poručio je da će Kanada „uvijek podupirati suverenitet i teritorijalni integritet država“. Istaknuo je da Ottawa s zabrinutošću prati nedavnu eskalaciju oko Grenlanda te naglasio da se sve odluke o budućnosti tog područja moraju donositi na Grenlandu i u Danskoj.
Carney je istaknuo kako je razgovarao s grenlandskim premijerom te dodao da među NATO saveznicima postoji puna i očekivana predanost sigurnosti Grenlanda. Prema njegovim riječima, riječ je o stavu koji je primjeren savezništvu i postojećim međunarodnim obvezama.
Izjave kanadskog premijera dolaze u kontekstu već narušenih odnosa sa SAD-om. Otkako je prošle godine ponovno preuzeo dužnost, američki predsjednik Donald Trump uveo je carine na pojedine kanadske sektore, uključujući metalnu industriju i automobilsku proizvodnju, što je izazvalo gospodarsku neizvjesnost. Trump je pritom Kanadu više puta nazivao „51. saveznom državom“, što su kanadske vlasti oštro odbacile.
Carneyjevi komentari uslijedili su dan nakon što je Trump najavio da od 1. veljače planira uvesti carinu od 10 posto na robu iz niza europskih zemalja, uključujući Dansku, ako se usprotive njegovoj jednostranoj odluci o preuzimanju Grenlanda.
Sjedinjene Američke Države su tijekom 2025. godine pokušale prikupiti podatke o vojnim postrojenjima, lukama i zračnim bazama na Grenlandu, pri čemu su zaobišle službene kanale u Kopenhagenu. Pokazuju to dosad nepoznati dokumenti danske obrane, a potez je izazvao zabrinutost u Ministarstvu obrane i vojnom vrhu Danske.
Prema tim dokumentima, američka strana je neformalno i bez uključivanja danskih vlasti pokušala od svojih kolega na Grenlandu dobiti informacije o infrastrukturi, uključujući luke i mjesta za iskrcavanje. Zbog osjetljive „strateške klime” povezane s Grenlandom, o svemu je odmah obaviješteno Ministarstvo obrane, kao i cjelokupno vodstvo danske obrane, uključujući načelnika.
U Danskoj je ovaj pokušaj izazvao ozbiljnu zabrinutost jer se strahuje da bi prikupljeni podaci mogli biti iskorišteni u planiranju mogućeg američkog napada ili invazije na Grenland.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da Europska unija treba razmotriti aktiviranje mehanizma protiv prisile, poznatog kao „trgovinska bazuka“, kao mogući odgovor na carine koje bi mogla uvesti administracija američkog predsjednika DonaldA Trumpa, izvijestila je Agence France-Presse.
Macron smatra da EU mora biti spremna zaštititi svoje interese u slučaju da se prema državama članicama pokuša provoditi gospodarski pritisak izvana. Instrument protiv prisile predviđen je upravo za takve situacije, kada neka treća zemlja koristi ekonomske mjere kako bi utjecala na odluke Unije ili njezinih članica.
Riječ je o mehanizmu koji Europskoj uniji omogućuje niz protumjera. Među njima su, primjerice, ograničavanje prava tvrtkama iz određene države da ulažu na tržištu EU-a ili da sudjeluju u javnim natječajima unutar EU.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni ocijenila je da su najavljene američke carine pogrešan potez, iako Italija trenutačno nije među državama na koje bi se mogle odnositi. Tijekom službenog boravka u Južnoj Koreji izjavila je da je o tome već razgovarala s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.
Meloni je novinarima rekla da je Trumpu jasno prenijela svoje neslaganje s povećanjem carina prema državama koje su sudjelovale u jačanju sigurnosti na Grenlandu.
- Smatram da je takva odluka pogreška i s njom se ne slaž - poručila je, naglasivši da je razgovor s američkim predsjednikom bio izravan i otvoren.
Kako tvrdi, Trump je pokazao interes za ono što mu je imala reći, no dojam je da europska poruka s američke strane nije bila dovoljno jasno shvaćena. Dodala je kako joj se čini da je došlo do nesporazuma u komunikaciji između Europe i Sjedinjenih Američkih Država.
Talijanska premijerka osvrnula se i na odluku pojedinih europskih zemalja o raspoređivanju manjeg broja vojnika na Grenlandu, istaknuvši da se taj potez ne bi trebao doživljavati kao antiamerički. Upozorila je da je u ovakvoj situaciji važno nastaviti razgovore i spriječiti daljnju eskalaciju odnosa.
- Dijalog mora ostati otvoren - poručila je Meloni, naglašavajući potrebu za jasnijom komunikacijom i suradnjom između Europe i SAD-a.
Danska premijerka Mette Frederiksen u nedjelju je oštro kritizirala prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju novih carina u sporu o Grenlandu, kazavši da Europa neće popustiti pritisku