Nacionalni Stožer Civilne zaštite danas održava svoju redovnu press konferenciju za medije.

Naime, epidemiološka situacija nije dobra. U Hrvatskoj već danima broj novozaraženih raste. Danas su zabilježena 1394 nova slučaja zaraze, umrlo je 9 pacijenata.

Podsjetimo, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović jučer je na sjednici Vlade kazao je da je Nacionalni Stožer donio je šest novih odluka na nacionalnoj razini u trajanju do 30. rujna.

Capak: Od 9 danas umrlih 8 ih nije bilo cijepljeno

Doktorica Vera Katalinić Janković rekla je da danas imamo 1394 novih slučajeva,

“ Testirano je 11.159 osoba, 12,5 posto je pozitivnih. 651 osoba je na bolničkom liječenju, u odnosu na jučer je 14 pacijenata više na respiratoru. Preminulo je 9 osoba - kazala je.

Krunoslav Capak, šef HZJZ-a, rekao je da smo u prvih 5 dana ovog tjedna imali povećanje od 39,7 posto.

- Na 23. mjestu u EU smo po incidenciji, najvišu trenutno ima Slovenija. Ukupna stopa smrtnosti 2087.6, što je 20. mjesto na ljestvici zemalja EU. Od 9 danas umrlih 8 ih nije bilo cijepljeno.

Markotić: Dosta zemalja je intenziviralo cijepljenje djece od 12 do 18 godina

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Alemka Markotić govorila je o novostima iz Europe i znanstvene platforme,

- Raste broj i zaraženih i hospitaliziranih. Kontinuirano se šalju apeli iz svih zemalja da se ljudi čim prije cijepe i da brojke pokušamo držati u kontroli. Prošle godine je covid pokazao koju moć ima, još uvijek je dosta necijepljenih i tu je širok prostor na širenje virusa. Jasno je da se delta širi i da je preuzeo primat od gotovo 100 posto u Europi - kazala je Markotić.

Fokus je na djeci, istaknula je, jer dosta zemalja je intenziviralo cijepljenje djece od 12 do 18 godina.

- Kolega iz Portugala je rekao da se djeca žele cijepiti i nekad se svađaju s roditeljima, žele normalno živjeti. Naši turistički konkurenti su, Španjolska i Portugal su postigli veliku procijepljenost, i sad im brojke padaju. Cijepljenje je najvažnija mjera. Njemačka nema restorane ili kafiće u koje se može ući bez potvrde. Većina zemalja koje su imale besplatno testiranje i uvode plaćanje za testiranje, i komunikacija ide prema cijepljenju - naglasila je Markotić.

'Naša ambulanta za post covid je puna'

Oni su u Klinici. kazala je, puni

- Imamo 92 bolesnika, 19 je na intenzivnom liječenju, svi su teško. Većina onih koji su u bolnici većina njih nije cijepljenja. I dosta njih je poželjelo da su bili malo hrabriji i da su se cijepili. Naša ambulanta za post covid je puna. Pregledano je preko tisuću osoba koje su preboljele covid i koje imaju određene tegobe koje traju i mjesecima - rekla je Markotić te naglasila da se djecu ne smije zbunjivati informacijama zbog svojih ideja,

- Djeca su populacija koju moramo štititi koja moraju imati viziju što mi imamo od njih i o čijem se zdravlju treba brinuti struka. Djeca prihvaćaju jednostavne mjere.

- Kad je dijete bolesno, roditelj neće ići pitati ekipu na internet kako će ga liječiti nego struku. Nisu djeca naše igračke, oni koji se žele igrati liječnika neka si kupe u trgovani s igračkama lutku i neka se igraju, živu djecu neka prepuste struci - oštra je bila Markotić.

Božinović: Nama je cilj isti, da se što manje ljudi zarazi

Davor Božinović obratio se javnosti i rekao kako bi htio pojasniti priču o potvrdama.

- Prvo, već smo imali mjeru da se u domove za starije može ući samo s negativnim testom. Moramo osigurati da tamo ulaze osobe koje nisu zaražene i nemaju simptome. Covid-potvrda pokazuje vaš status s obzirom na covid, jeste li testirani, preboljeli ili cijepljeni. O tome govorimo već desetak dana, krenulo bi se s ovim sektorima, hoće li doći do daljnje upotrebe to će ovisiti o procjeni i epidemiološkoj situaciji. Mislimo u cijelom tom našem pristupu koji je neki balans, ovo su sve mjere koje ljude trebaju podsjetiti na načine kako da zaštite sebe. - kazao je Božinović

Naglasio je da u ovoj krizi koja traje, misija znanosti je bila da pronađe rješenje i da Vlada osigura cjepiva svim svojim građanima i da su oni to postigli.

- Ovo je maraton, ovo nije situacija koja se rješava od danas do sutra i da tu postoji čarobna mjera, to je cjepivo i naravno da se cijela populacija i dovoljnoj mjeri procijepila sigurno ne bi bilo prostora za te nove varijante a onda i nove glavobolje za sve. Vraćamo se uvijek na ono što je dokazano korisno, a to su temeljne epidemiološke mjere, nošenje maski u zatvorenom, osobna higijena, higijena ruku i cijepljenje. kad bi se svi toga pridržavali ne bi bilo potrebe za ovim presicama. Ali vidimo da postoji problem ne samo u Hrvatskoj - kazao je šef Stožera.

I dalje nastavljaju pratiti situaciju i pokušavaju svim mjerama i porukama koje šalju donijeti dozu realnosti.

- Nama je cilj isti, da se što manje ljudi zarazi. Netko to slabije razumije, postoje oni koji nikad to neće razumjeti. Mi se sigurno nećemo umoriti u tumačenju onoga što znamo. Da je bilo ovake kakofonije pitanje je što bi bilo sa čovječanstvom kad su u pitanju velike boginje ili nek druge bolesti - istaknuo je Božinović