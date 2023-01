Plenković najavio inspekciju zbog poskupljenja: 'Lov u mutnom, čisto profiterstvo'

Doslovce preko noći, izgleda da je Vlada ublažila svoj stav prema onima koji su podigli cijene od 1. siječnja i uvođenja eura. Na sjednici Vlade koja je zakazana u podne će biti usvojen zaključak kojim se pozivaju baš svi, od trgovaca do ugostitelja, obrtnika i svih ostalih, da vrate cijene na razinu prije konverzije i onda je pošteno provedu bez poskupljenja. Taj zaključak je svojevrsna preporuka ili poziv, a neće se ići na nikakvo zakonsko reguliranje.

PRATITE UŽIVO:

Na samom početku sjednice premijer Andrej Plenković je još jednom građanima zaželio sve najbolje u 2023. godini.

Schengen

Plenković, nakon što je podsjetio na sve dobrobiti ulaska u Schengen i eurozonu, osvrnuo se na neopravdanja poskupljenja koji su posljedica uvođenja eura, jer su pojedini poslovni subjekt očito iskoristili konverziju kako bi neopravdano povećali cijene.

- U nedjelju smo bez velikih fešti, simbolično i prigodno obilježili jedan od važnijih trenutaka za Hrvatsku, a to je trenutak kada je Hrvatska postala i članica schengenskog prostora i europodručja - rekao je premijer.

- Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama, svim resorima, Saboru, HNB-u, svima koji su u tom procesu dali svoj obol da se ostvare ti ciljevi - poručio je premijer.

- Mi smo među 15 zemalja koje su u NATO, EU, Schengen i europodručje. Ne možemo biti više u jezgri europrocesa nego smo to dana - rekao je.

Zahvalio je predsjednici Europske Komisije Ursuli Von der Leyen na dolasku.

- To je lijepa gesta, došla je na neradni dan, pokazala je poštovanje. Bila je i u Zagrebu prvog dana korištenja eura - rekao je Plenković.

O poskupljenju: Neki love u mutnom, čisto profiterstvo

Premijer se osvrnuo i na povećanje cijena nakon konverzije s kune na euro.

- Konstatirali smo da su neki, govorim o pojedincima, očito iskoristili ovu konverziju kako bi neopravdano podizali cijene - rekao je premijer.

Kazao je kako su poskupljenja 'lov u mutnom'.

- Mi smo upozoravali da će doći do minimalnog povećanja cijena, to je zanemarivo, tako je bilo drugdje. No, ono o čemu svjedočimo je nešto drugo. To je neopravdano, čisto profiterstvo, lov u mutnom i mi ćemo se tome snažno suprotstaviti mjerama Vlade u narednom razdoblju - rekao je.

Nastavio je kako to nije u redu i pokazuje manjak društvene solidarnosti, potiču povećanje inflacije i narušavaju standard građana. Rekao je da je Vlada zaštitila kupovnu moć građana, te ublažila posljedice energetske krize i građanima i poslodavcima, između ostalog intervenirajući u cijene goriva.

- Bit ovoga što govorim je povjerenje. Mi vjerujemo gospodarstvu. Da ne vjerujemo gospodarstvu , ne bi pomagali mjerama na korist gospodarstva. Mi smo govorili da nam je jedna od temeljnih zadaća zaštita potrošača. Upravo stoga prelazak na euro nije situacija da neki to iskoriste i dobiju ekstraprofit na račun građana - rekao je.

Istaknuo je kako Vlada radi na način da bude oslonac i građanima i poduzetnicima te podsjetio kako su u nekoliko navrata spuštali stopu PDV-a.

- Od početka energetske krize mi smo tada učinili mjere koje su zaštitili kupovnu moć građana i poslovanje gospodarstva - rekao je kako su donijeli tri paketa vrijednih 27 milijardi kuna kako bi spriječili udar na standard građana.

Dodao je kako već 15 mjeseci interveniraju u cijene goriva.

- U paketu mjera mi smo zamrzli 9 prehrambenih proizvoda da olakšamo potrošačku košaricu građana. Sada se vidi da 7 od 9 proizvoda ima nižu cijenu od zamrznute. To je dokaz da se može prodavati po nižoj cijeni - rekao je.

- Slobodno tržište da, ali profiterstvo u ovoj situaciji, ne. Nikako ne. Cilj uvođenja eura je osnažiti gospodarstvo. Nije cilj i smisao da se netko neopravdano bogati na račun građana. Bitno je da svi koji to čine, shvate da to neće proći. Djelovat ćemo, baš prema svima - ponovio je Plenković.

- Mi smo poduzetnicima u ovom razdoblju napravili ogromne uštede. Nema tog elementa koji im nije išao u prilog. Mi jesmo za slobodu poduzetnika, ali i za odgovornost. Ovo se ne odnosi na sve, samo na one koji podigli cijene. To je fenomen pohlepe - istaknuo je.

Najavio inspekciju

- Ne smije se dogoditi da pohlepa nadvlada nad solidarnosti. Pozvat ćemo zaključkom sve nadležne institucije da razotkriju nepoštene prakse od Državnog inspektorata, Porezne i Carinske uprave, koji će dobiti jasan zadatak da na temelju uočenih nepravilnosti odmah djeluju - rekao je.

Premijer je pozvao sve one poslovne subjekte da se distanciraju od onih koji su neopravdano digli cijene.

- Zaključkom Vlada pozivaju se svi da odmah revidiraju cijene na one prije 1. siječnja 2023. godine, na kraj prosinca. Zadužuju se svi resori da pojačaju nadzor, ministarstvo gospodarstva da poduzme sve mjere kako bi prikupili potpune i točne informacije o praćenju cijena, ministarstvo poljoprivrede da prikupi cijene prehrambenih i proizvoda - poručio je Plenković.

Najavio je i dodatne promjene zakonskih okvira kako bi se bolje zaštitili potrošači.

- Da ne bi bilo dilema. Država ovo neće odgledati bez reakcije - oštar je premijer.

Naveo je da nije smisao eura da se netko u krizi neopravdano bogati na račun građana.

- Sve pojave koje vode povećanju inflacije nećemo pozdraviti nego sankcionirati i boriti se protiv toga svim mehanizmima kako bi zaštitili potrošače i osigurale poštene poslovne prakse - naglasio je.

- Mi ćemo u razdoblju koje već traje, svi nadležni će pridonijeti tome da se otkriju nepoštene prakse. Državni inspektorat, porezna i carinska uprava, svi nadležni resori zaduženi za prelazak s kune na euro dobit će precizan zadatak da djeluju čim vide nepravilnosti - rekao je premijer te pozvao sve da odmah revidiraju cijene i vrate ih na one kakve su bile krajem prosinca - dodao je.

Rekao je će sve državne institucije koje mogu djelovati tako da će prikupljati podatke i upozoravati na nepravilnosti.

- Država ovo neće gledati bez reakcije. Da ne bi bilo dileme kad kažem mjere tu mislim i na subvencije i na druge poreze. Svi koji misle da mogu baciti sjenu na strateški uspjeh države, neće uspjeti. Sigurno, to je sto posto. Porezna, Carinska, Inspektorat sve ovo znaju. Oni će na teren da isprave ovo što pojedinci rade bez razloga - rekao je.

Ministar Davor Filipović predstavio je mjere za zabranu neopravdanog poskupljenja prema kojima se obvezuju svi poslovni subjekti i drugi koji su povisili cijene roba i usluga da revidiraju cijene i to tako da najviše cijene budu određene na dan 31.prosinca. Najavio je i pojačane kontrole.

- Zadužuju se inspektorat, Porezna i Carinska uprava, ministarstva HNB da bez odgode, u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata - rekao je.

Ministarstvo gospodarstva će pratiti cijene i ljudima ponuditi usporedbu cijena kod raznih subjekata. Resori gospodarstva i poljoprivrede te druga tijela se zadužuju da razmotre izmjenu odgovarajućih propisa. Na sjednici Vlade bio je i glavni državni inspektor Andrija Mikulić koji je izvijestio kako su pojačali nadzor po zaprimljenim prijavama potrošača. Inspektori su u pogledu dvojnog iskazivanja cijena prije uvođenja eura od rujna do kraja 2022., utvrđeno je 1744 povrede zakona. Od 2. do 4. siječnja inspekcija je obavila više od 200 nadzora u trgovini tako i u uslužnim djelatnostima.

- Veći broj prijava bio je na pekare, frizere i usluge njege tijela. Utvrđeno je povećanje cijena. U trgovini su pojedini subjekti podigli cijene od 3 do 19 posto i to za čokoladu, pekarske proizvode, pivo, maslac, kiselo vrhnje, toaletni papir, kava i druge artikle. Ukoliko su utvrdi da je to bilo neopravdano, sukladno zakonu o zaštiti potrošača zabranit će im se nepoštena praksa uz poduzimanje prekršajnih mjera. U uslužnim djelatnostima, povećanje cijena tu se nažalost kreće se od 10 do čak 80 posto - poručio je Mikulić.

U zadnja dva dana u 306 nadzora utvrdili smo 96 prekršaja što je 31 posto, a nadzori se nastavljaju.

