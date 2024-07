Kreće obnova Doma sportova: 'Jedan je od najkompleksnijih građevinskih zahvata u državi'

Grad Zagreb u petak započinje s radovima na obnovi Doma sportova. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegova zamjenica Danijela Dolenec označili su početak radova na obnovi koja će se odvijati u tri faze. Zbog dugogodišnjeg neulaganja i velikih oštećenja u potresu zahtijeva cjelovitu rekonstrukciju.

- Doista mi je drago, jako sam sretan da je ovo još jedan od 'Projekata 20' kako ih mi zovemo, to jest, projekti koji se 20 godina najavljuju, ali se nikada do sada nisu realizirali. To mi je najslađe, kada neke stvari koje su obećavane desetljećima, da smo mi ti koji ih na kraju realiziramo. Tako je riječ isto i o konstrukcijskoj obnovi Doma sportova - rekao je na početku zagrebački gradonačelnik.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević obilježio početak radova na obnovi Doma sportova | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

O obnovi Doma sportova se govori barem 20 godina. Radi se o građevini koja je jedna od najbitnijih sportskih objekata u Hrvatskoj, zapravo najmultifunkcionalnija sportska građevina u cijeloj državi, dodao je Tomašević. S radom je počela 1970-ih godina, što znači da 50 godina nije bilo prave obnove ovog objekta, istaknuo je.

- Iako se prije 20 godina počelo pričati da se ovaj objekt mora obnoviti, to se nije dogodilo. Prošla gradska uprava je 2011. izdala lokacijsku dozvolu za obnovu Doma sportova, međutim, od tada do dana se opet ništa nije dogodilo - rekao je.

Završile su javne nabave, imaju projekt i nekoliko faza kako će se obnova odvijati. U prvoj fazi sanirat će se dvorane 1, 3 i 4 te ukloniti postojeću krovna konstrukcija koja ne zadovoljava uvjete mehaničke otpornosti i stabilnosti. Uslijedit će potom rekonstrukcija dvorane 2, dok se u trećoj fazi predviđa energetska obnova zgrade kao i cjelovito uređenje interijera.

Foto: Grad Zagreb

- Ovo će biti jedna od najkompleksnijih građevinskih zahvata u cijeloj državi. Imamo jako, jako kompleksnu krovnu konstrukciju, tako da će ovi građevinski radovi biti vrlo, vrlo komplicirani. Vjerujem da će sve proći kako treba - istaknuo je.

Ugovorena vrijednost radova je oko 30 milijuna eura s rokom izvođenja od 18 mjeseci. Tomašević je otkrio kako će investicija biti financirana iz Gradskog proračuna. Dodao je da je zagrebački potres 'dokrajčio' krov objekta, i od tada je velika dvorana zatvorena.

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević obilježio početak radova na obnovi Doma sportova | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Iako mnogi misle da se to možda moglo financirati iz Fonda solidarnosti, zbog oštećenja u potresu, nažalost, to nije bilo moguće. Fond solidarnosti ne financira obnove sportskih objekata - otkrio je Tomašević.