UŽIVO Zelenski: Ukrajina mora izvršiti vojni pritisak na Rusiju

Diplomatski napori

Uz vojne operacije, Ukrajina i dalje želi pregovarati i postići mir, rekao je Zelenskij.

Vojno vodstvo u kontaktu je sa stranim partnerima kako bi radili na vojnim komponentama sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Europski partneri žele pružiti sigurnost Ukrajini prisutnošću vojske nakon dosezanja mirovnog sporazuma, no Rusija ima drugačije prijedloge.

Prema ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, stalne članice Vijeća sigurnosti, među kojima je i Rusija, trebale bi biti jamci mira. Kako Rusija po tome scenariju može blokirati slanje vojske bilo kada, Kijev ne želi razmatrati tu opciju.

I dok se nastavljaju diplomatski napori razrješenja sukoba, Rusija je pokrenula još jedan žestok val raketnih i napada dronovima na Ukrajinu preko noći.