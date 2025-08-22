Podvodna drama u Baltiku: Rusi vježbaju scenarij sabotaže i napada dronovima...

Ruske snage provode vojne vježbe u Baltičkom moru, uključujući i odbijanje podvodnog napada, priopćilo je u petak rusko ministarstvo obrane. Jedinice ronioca "prikazale su vještine u otkrivanju i hvatanju skupine podvodnih sabotera, krištenju FPV-a dronova za uništavanje plovila bez posade simuliranog neprijatelja", dodaje se u priopćenju. FPV dron (First Person View dron) je bespilotna letjelica koja pilotu omogućuje prikaz slike s kamere ugrađene na dronu u realnom vremenu, obično putem video naočala, stvarajući osjećaj kao da je pilot u letjelici.

Ministarstvo dodaje da je cilj vojne vježbe također procijeniti spremnost obrambenih jedinica ratne mornarice protiv sabotaža podmornica.

Ovo je drugi put ovog mjeseca da Rusija održava pomorske vježbe u Baltičkom moru s protupodmorničkim komponentom.

Rusija je početkom kolovozu izvela manevere poznate kao "Oceanski štit 2023" s oko 200 vojnih vježbi s "više od 30 brodova i borbenih plovila, 20 opskrbnih brodova, 30 ratnih brodova i oko 6000 vojnika", u cilju "provjere sposobnost vojne flote u obrani nacionalnih interesa Rusije".

Američki predsjednik Donald Trump je 2. kolovoza potvrdio da je naredio dvjema američkim nuklearnim podmornicama da zauzmu položaje bliže Rusiji.

U prvom tjednu kolovoza su ruska i kineska ratna mornarica vježbale potjeru i uništavanje neprijateljske podmornice u Japanskom moru.

Vježbe u Baltiku s odvijaju pod zapovjednikom ruske ratne mornarice admiralom Aleksandrom Moisejevim.