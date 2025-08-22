Obavijesti

News

Komentari 1
'PROTIV SABOTAŽE'

Podvodna drama u Baltiku: Rusi vježbaju scenarij sabotaže i napada dronovima...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Podvodna drama u Baltiku: Rusi vježbaju scenarij sabotaže i napada dronovima...
Foto: SWEDISH SEA RESCUE SOCIETY

Ovo je drugi put ovog mjeseca da Rusija održava pomorske vježbe u Baltičkom moru s protupodmorničkim komponentom

Ruske snage provode vojne vježbe u Baltičkom moru, uključujući i odbijanje podvodnog napada, priopćilo je u petak rusko ministarstvo obrane. Jedinice ronioca "prikazale su vještine u otkrivanju i hvatanju skupine podvodnih sabotera, krištenju FPV-a dronova za uništavanje plovila bez posade simuliranog neprijatelja", dodaje se u priopćenju. FPV dron (First Person View dron) je bespilotna letjelica koja pilotu omogućuje prikaz slike s kamere ugrađene na dronu u realnom vremenu, obično putem video naočala, stvarajući osjećaj kao da je pilot u letjelici.

Ministarstvo dodaje da je cilj vojne vježbe također procijeniti spremnost obrambenih jedinica ratne mornarice protiv sabotaža podmornica.

Ovo je drugi put ovog mjeseca da Rusija održava pomorske vježbe u Baltičkom moru s protupodmorničkim komponentom.

DIKTATORA 'PUKLE' EMOCIJE Poslao je ljude u krvavi Putinov rat, sad vojnike grli i kuka. Kim: 'Srce me boli, herojska vojska!'
Poslao je ljude u krvavi Putinov rat, sad vojnike grli i kuka. Kim: 'Srce me boli, herojska vojska!'

Rusija je početkom kolovozu izvela manevere poznate kao "Oceanski štit 2023" s oko 200 vojnih vježbi s "više od 30 brodova i borbenih plovila, 20 opskrbnih brodova, 30 ratnih brodova i oko 6000 vojnika", u cilju "provjere sposobnost vojne flote u obrani nacionalnih interesa Rusije".

Američki predsjednik Donald Trump je 2. kolovoza potvrdio da je naredio dvjema američkim nuklearnim podmornicama da zauzmu položaje bliže Rusiji.

U prvom tjednu kolovoza su ruska i kineska ratna mornarica vježbale potjeru i uništavanje neprijateljske podmornice u Japanskom moru.

Vježbe u Baltiku s odvijaju pod zapovjednikom ruske ratne mornarice admiralom Aleksandrom Moisejevim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'
OPET PROBLEMI

Dio lanaca stao s otkupom boca, provjerili smo o čemu se radi: 'Nije problem samo u Zagrebu'

Trgovci kažu da je riječ o kratkotrajnim prekidima jer ovlašeni sakupljač ne može preuzeti ambalažu. Udruga upozorava na sustavniji problem s povratom
Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala
FOTO

Kolinda pokazala vitku liniju u zelenoj haljini. Otkrila i tajnu dijete. Evo kako se mijenjala

Kolinda je objavila fotke iz Budimpešte gdje je predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) Thomas Bach primio Veliki križ mađarskog Reda za zasluge. Mnogi su primijetili njezinu vitku liniju u zelenoj haljini. Bivša predsjednica ranije nam je otkrila tajnu fantastične linije. Kaže kako ne broji kalorije, nego pazi na glikemijski indeks hrane. Ne jede dodane šećere, izbjegava kalorična pića, jede puno povrća, ribu i salate. Izbjegava i kruh
VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'
POTOP U DALMACIJI

VIDEO Biograd na Moru - pod vodom. Izbili su i šahtovi: 'Tu je strašno. Ulice su poplavljene...'

Petak je u većini krajeva počeo s kišom, a očekuje se nestabilno vrijeme i tijekom ostatka dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025