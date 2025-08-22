Obavijesti

DIKTATORA 'PUKLE' EMOCIJE

Poslao je ljude u krvavi Putinov rat, sad vojnike grli i kuka. Kim: 'Srce me boli, herojska vojska!'

Piše Renato Jukić,
Poslao je ljude u krvavi Putinov rat, sad vojnike grli i kuka. Kim: 'Srce me boli, herojska vojska!'
Foto: KCNA/REUTERS, Reuters/Screenshot, Canva

Prema procjenama Ukrajine i SAD-a, na strani Rusije ratuje oko 12.000 Sjevernokorejaca. Prvi su tamo stigli u jesen 2024. godine. Oko 4000 njih je poginulo ili ranjeno u sukobu...

Srce me boli zbog ovih plemenitih ljudi koji su dali svoje živote za veliku pobjedu. To je herojska vojska. Suočavam se s činjenicom da ih mogu upoznati samo preko fotografiju na memorijalnom zidu, poručio je sjevernokorejski diktator Kim Jong-un na ceremoniji u Pjongjangu na kojoj se susreo sa zapovjednicima sjevernokorejskih odreda koji su se borili na strani Rusije u regiji Kursk, objavila je sjevernokorejska agencija KCNA. Na ovom prijemu odana je počast vojnicima iz Sj. Koreje koji su umrli ratujući za Rusiju protiv Ukrajine.

Diktator Kim, koji šalje svoje ljude u smrt za 'veliku pobjedu', čak je i grlio vojnike i članove obitelji stradali. Plakala je i pljeskala cijela dvorana.

North Korean leader Kim Jong attends a national commendation ceremony at the headquarters of the Central Committee of the Korean Workers' Party, in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS

- Dok stojim ispred ožalošćenih obitelji poginulih vojnika, ne znam kako da izrazim svoju tugu i isprike što nismo uspjeli zaštiti naše dragocjene sinove - lupetao je Kim, koji je, ponavljamo, poslao te vojnike da ratuju nekoliko tisuća kilometara daleko od svojih ratova u Putinov krvavi rat...

Prema procjenama Ukrajine i SAD-a, na strani Rusije ratuje oko 12.000 Sjevernokorejaca. Prvi su tamo stigli u jesen 2024. godine.

Oko 4000 njih je poginulo ili ranjeno u sukobu, piše CNN.

Što i ne čudi, jer u rat su išli skoro pa potpuno nespremni.

North Korean leader Kim Jong attends a national commendation ceremony at the headquarters of the Central Committee of the Korean Workers' Party, in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS

- Iako imaju oko 1,2 milijuna vojnika, njihova vojska gotovo pa ne ratuje od 1953. godine. Nemaju iskustva u bitkama, nisu upoznati s terenom... - dodaje CNN.

- Taktike koji oni koriste su brutalne i gotovo samoubilačke. Neki od njih skidaju svoje kacige i zaštitna odjela kako bi se brže kretali dok napadaju ukrajinske položaje. Jedan se raznio granatom jer nije htio dopustiti da ga zarobe - navode Ukrajinci, prema čijim saznanjima Pjongjang planira poslati dodatne vojnike u Rusiju. 

North Korean leader Kim Jong attends a national commendation ceremony at the headquarters of the Central Committee of the Korean Workers' Party, in Pyongyang
Foto: KCNA/REUTERS

Očekuju kako će ih stići oko 25 do 30 tisuća. S tim procjenama slažu se i zapadne obavještajne službe...

I dok Kim Putinu šalje vojnike, naoružanje, streljivo... Putin navodno uzvraća slanjem napredne svemirske tehnologije, kao i tehnologije koja može ojačati sjevernokorejski nuklearni program, poručuju zabrinuti stručnjaci.

