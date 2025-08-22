Poslao je ljude u krvavi Putinov rat, sad vojnike grli i kuka. Kim: 'Srce me boli, herojska vojska!'

Srce me boli zbog ovih plemenitih ljudi koji su dali svoje živote za veliku pobjedu. To je herojska vojska. Suočavam se s činjenicom da ih mogu upoznati samo preko fotografiju na memorijalnom zidu, poručio je sjevernokorejski diktator Kim Jong-un na ceremoniji u Pjongjangu na kojoj se susreo sa zapovjednicima sjevernokorejskih odreda koji su se borili na strani Rusije u regiji Kursk, objavila je sjevernokorejska agencija KCNA. Na ovom prijemu odana je počast vojnicima iz Sj. Koreje koji su umrli ratujući za Rusiju protiv Ukrajine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 04:38 Sjevernokorejski predsjednik Kim odao je počast palim vojnicima koji su se borili za Rusiju | Video: 24sata/reuters

Diktator Kim, koji šalje svoje ljude u smrt za 'veliku pobjedu', čak je i grlio vojnike i članove obitelji stradali. Plakala je i pljeskala cijela dvorana.

Foto: KCNA/REUTERS

- Dok stojim ispred ožalošćenih obitelji poginulih vojnika, ne znam kako da izrazim svoju tugu i isprike što nismo uspjeli zaštiti naše dragocjene sinove - lupetao je Kim, koji je, ponavljamo, poslao te vojnike da ratuju nekoliko tisuća kilometara daleko od svojih ratova u Putinov krvavi rat...

Prema procjenama Ukrajine i SAD-a, na strani Rusije ratuje oko 12.000 Sjevernokorejaca. Prvi su tamo stigli u jesen 2024. godine.

Oko 4000 njih je poginulo ili ranjeno u sukobu, piše CNN.

Što i ne čudi, jer u rat su išli skoro pa potpuno nespremni.

Foto: KCNA/REUTERS

- Iako imaju oko 1,2 milijuna vojnika, njihova vojska gotovo pa ne ratuje od 1953. godine. Nemaju iskustva u bitkama, nisu upoznati s terenom... - dodaje CNN.

- Taktike koji oni koriste su brutalne i gotovo samoubilačke. Neki od njih skidaju svoje kacige i zaštitna odjela kako bi se brže kretali dok napadaju ukrajinske položaje. Jedan se raznio granatom jer nije htio dopustiti da ga zarobe - navode Ukrajinci, prema čijim saznanjima Pjongjang planira poslati dodatne vojnike u Rusiju.

Foto: KCNA/REUTERS

Očekuju kako će ih stići oko 25 do 30 tisuća. S tim procjenama slažu se i zapadne obavještajne službe...

I dok Kim Putinu šalje vojnike, naoružanje, streljivo... Putin navodno uzvraća slanjem napredne svemirske tehnologije, kao i tehnologije koja može ojačati sjevernokorejski nuklearni program, poručuju zabrinuti stručnjaci.