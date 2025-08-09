Uznemirujuća snimka: Mladić (26) doživio moždani. Uzaludno svi zvali hitnu, nisu htjeli doći

Snimka razgovora 26-godišnjaka i njegove obitelji s liječnicom i hitnom službom uznemirila je Srbiju. Mladić je doživio moždani udar i nazvao hitnu jer mu je utrnula cijela lijeva strana tijela. Snimku je N1 dostavio predsjednik Pokreta "Pravo na život" Dejan Zejnula, kako bi upozorio na propuste, ali i nevjerojatan paradoks.

Nakon što je mladić nazvao hitnu, liječnica mu je rekla da nema moždani jer normalno priča i poručila da sam dođe u ambulantu iako je nekoliko puta ponovio da mu je lijeva strana paralizirana. Nakon toga su hitnu zvali i otac i cura, ali pomoć nije poslana na adresu. Zejnula je na kraju otkrio da je cimer nesretnog mladića pozvao taksi i uz pomoć taksista i deke spustio cimera s petog kata i odveo ga na hitnu gdje se ispostavilo da je imao moždani.

Nema pravila po kojem je doktorica kriva

Predsjednik Pokreta "Pravo na život" Dejan Zejnula otkrio je paradoks i rupu u zakonu po kojem doktorica nije odgovorna što ni nakon tri poziva nije poslana hitna pomoć.

- Ono što je ključno - odmah su zatim dodali da je komisija koja je provodila izvanredni vanjski nadzor stručnog rada u svom zaključku navela da, uzimajući u obzir činjenicu da na razini Republike službeno ne postoji dokument kojim se definiraju doktrinarna stajališta, ne može se precizno definirati postoji li ovdje neki propust. Dakle, nisu napisali pravila i zato nitko nije odgovoran. To je jedan paradoks. Ministarstvo nije napisalo pravila koja je bilo zakonski obvezno donijeti, a sada se poziva na ta nenapisana pravila kako bi opravdalo neizlazak ekipe - objašnjava Zejnula.

Mladić ima traume

Zejnula je otkrio da se mladić fizički oporavio, ali je aljkavost sustava ostavila psihičke posljedice.

- U kontaktu sam s njim i ovo nije jedini slučaj koji bih istaknuo, ali jedini u kojem znamo da je netko preživio. On i dalje ima posljedicu u smislu da se boji ostati sam u stanu. Ima veliki strah od toga da bude sam u bilo kojoj prostoriji. Trebamo imati uređen sustav. Preživljavanje ne smije ovisiti o sposobnosti nekoga da si sam organizira prijevoz, hoće li mu tu biti sin ili neki prijatelj. Mislim, to je stvarno sramota ove države - rekao je Zajnula.

Ministar imao moždani

Apelirao je na ministra zdravstva Zlatibora Lončara i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da objave snimku poziva Hitnoj pomoći kada je moždani udar doživio ministar za javna ulaganja Darko Glišić, kako bi javnost mogla čuti kako se taj razgovor odvijao i usporediti ga s razgovorom mladića kojem pomoć nije stigla.