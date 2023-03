Što je sve snimio ubojica iz Vinkovaca: 'Metak je u cijevi, mi smo spremni da pucamo...'

Ne radim ja ovo bez razloga. Ne radim to zato što sam šupak ili loša osoba, vjerujte mi ja sam obrnuto od toga - tim riječima ubojica iz Vinkovaca započinje video snimku svog ubilačkog pohoda. Snimka je izrazito uznemirujuća i nećemo je objaviti.

- Ali evo, kad policija dođe da brani svoje građane ovo će vidjeti. Dallasa kako puca na njih - priča i pokazuje zastrašujuću masku klauna s motivom američke zastave. Maska je iz izrazito nasilne računalne igre Payday 2 gdje igrač kontrolira jednog od 22 člana bande i pljačka banke, dućane i vozila za transport novca.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Zatim okreće kameru i na sjedištu automobila pokazuje punu bocu brandyja i oružje.

- To da olakša malo stres. Imam tu i masku i rukavice, iako mi ne trebaju maska i rukavice. Mislim znat će odmah tko je kad se ubijem ili kad me oni budu ubili. E, a ovo je 45 ACP. Kida slonove. A ovo je jako poznati pištolj Walter P 22. Evo safety je gore, a nama je ovo prema dolje. Znači, mi smo spremni da pucamo i metak je u cijevi - priča dok pokazuje arsenal oružja koji ima u automobilu.

- Malo sam popio tableta za smirenje - kaže on na kraju i tu se snimka prekida.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Podsjetimo, u Vinkovcima je u utorak navečer došlo do pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac, a tijelo drugog, ujedno i osumnjičenog za ubojstvo, pronašli su kasnije.

Ubojica se, kako doznajemo, dovezao pred kuću oca u Mercedesu te ga pozvao da izađe. Potom je oca upucao kroz vrata, a onda krenuo prema obližnjoj kući u kojoj živi njegov brat. U kuću je navodno ispucao nekoliko metaka uz prijetnje da će ubiti i svog brata. Njihova majka je za to vrijeme zapomagala, a netko je pozvao policiju. Oni su vrlo brzo stigli na mjesto ubojstva i presreli ubojicu. U tom trenutku došlo je i do razmjene vatre. Policija je pucala i u zrak da upozori mladića da baci oružje. On se potom dao u bijeg iza kuće gdje je počinio samoubojstvo.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, žrtva ubojstva je vinkovački poduzetnik A.P., a počinitelj ubojstva je najmlađi od njegovih četvero sinova, također A.P., inače student. Policija je i dalje na terenu i provodi očevid, nakon čega će biti poznato više informacija o ovom stravičnom zločinu.

