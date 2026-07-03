UZNEMIRUJUĆE Aligator zgrabio djevojku, dečko skočio za njom. Objavljene prve jezive snimke

Ured šerifa okruga Seminole na Floridi objavio je nove, potresne snimke koje prikazuju prve trenutke nakon stravičnog napada aligatora u kojem je život izgubila 31-godišnja Brittany Clark. Kratak, ali iznimno uznemirujuć video zapis svjedoči o kaosu i očajničkim naporima hitnih službi da spase mladu ženu koja je pretrpjela katastrofalne ozljede. Incident koji se dogodio 28. lipnja u državnoj šumi Little Big Econ ponovno je pokrenuo pitanja o sigurnosti u popularnim rekreacijskim područjima Floride, gdje susreti s divljim životinjama nisu rijetkost, piše New York Post.

Pogledajte snimku

Dramatični poziv u pomoć

Poziv hitnoj službi, dug trinaest minuta, otkriva potpunu paniku na obalama rijeke Econlockhatchee. U pozadini se čuju plač i zapomaganje dok prijatelji Brittany Clark mole za pomoć.

​- Nekoga je ugrizao aligator - čuje se vapaj pozivateljice, njezine cimerice.

​- Jako je loše, požurite.

Dok je operater pokušavao utvrditi točnu lokaciju grupe, borba za život se odvijala u stvarnom vremenu.

​- Gubi puno krvi. Moramo zaustaviti krvarenje. Dajte ručnik - čuju se glasovi.

U jednom trenutku, dečko žrtve, Chance Allison, preuzima poziv.

​- Daleko smo od staze... Treba nam pomoć, odmah! - vikao je.

U pozivu je opisano da je "jedna ruka potpuno otkinuta", što je operaterima odmah dalo do znanja da je situacija krajnje kritična.

Foto: New York Post

Snimka kamere otkriva očajničke trenutke

Videozapis s kamere zamjenika šerifa, iako traje tek dvadesetak sekundi i uvelike je redigiran, pruža mučan uvid u scenu koju su zatekli. Snimka počinje prikazom policajca koji trči kroz gusto raslinje, probijajući se prema obali rijeke.

​- Gdje smo? - pita dok stiže.

Tamo nailazi na plavu ceradu koja zaklanja Brittany i osobu koja joj pomaže, vjerojatno njezinog dečka. Bez oklijevanja, policajac spušta opremu, vadi crni podvez i sprema se pružiti prvu pomoć. U tom trenutku, ured šerifa prekida snimku. Iako se ne vidi sam čin pomoći, brzina policajca svjedoči o hitnosti situacije. Njegov dolazak bio je prvi korak u borbi za život koji se gasio zbog katastrofalnog gubitka krvi. Prema izvješću, puls joj je u trenutku dolaska hitnih službi bio "jedva osjetan".

Smrtonosni okret i borba za život

Prema izvješću, napad je bio iznenadan i brutalan. Brittany Clark plivala je s prijateljima u vodi dubokoj tek oko jedan metar kada ju je zgrabio golemi aligator. Gmaz je odmah primijenio takozvani "smrtonosni okret", tehniku kojom nasilno vrte svoj plijen pod vodom. Njezin dečko, Chance Allison, herojski je skočio za njom i zgrabio aligatora, pokušavajući ga natjerati da je pusti. U jednom trenutku uspio joj je osloboditi jednu ruku, no zvijer je tada zgrabila drugu.

​- Chance ih je pokušao oboje izvući na obalu kada je aligator konačno pustio - stoji u izvješću.

Allison je odmah započeo s reanimacijom dok su prijatelji zvali pomoć. Unatoč svim naporima, preminula je na putu do bolnice. Kao uzrok smrti navedene su višestruke teške ozljede gornjih ekstremiteta.

Potraga za zvijeri i pitanja bez odgovora

Nakon tragičnog događaja, agencija za zaštitu divljih životinja (FWC) pokrenula je opsežnu potragu. Koristeći helikoptere i zamke, stručnjaci su na području napada uhvatili i eutanazirali dva ogromna aligatora. Jedan je bio dugačak gotovo četiri metra, a drugi tek nešto manji, oko 3,8 metara. Vjeruje se da je jedan od njih odgovoran, što se temelji na izjavama svjedoka o "vrlo velikom aligatoru". Uzorci DNK poslani su na analizu u laboratorij kako bi se sa sigurnošću utvrdilo koja je životinja napala.

Chad Weber, glasnogovornik FWC-a, izjavio je kako je teško spekulirati o razlogu napada, ali je napomenuo da se bliži kraj sezone parenja aligatora, kada oni mogu biti "vrlo teritorijalni". Otac žrtve javno je prozvao vlasti zbog nedostatka upozorenja u parku, nadajući se da će smrt njegove kćeri spriječiti buduće tragedije.

*uz korištenje AI-ja