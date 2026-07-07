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UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Autom naletio na srndaća u Zagrebu...

Piše Veronika Miloševski,
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UZNEMIRUJUĆE Autom naletio na srndaća u Zagrebu...
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Foto: Čitatelj 24sata
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Naš čitatelj nam je kazao kako se sve dogodilo ispred jednog dućana na autobusnoj stanici..

Auto je udario srndaća na zagrebačkoj Kustošiji u utorak ujutro, javio nam je naš čitatelj koji nam je poslao fotografije srndaća. Dodao je kako se sve dogodilo ispred dućana na autobusnoj stanici.

Foto: Čitatelj 24sata

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.

Foto: Čitatelj 24sata

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