Naš čitatelj nam je kazao kako se sve dogodilo ispred jednog dućana na autobusnoj stanici..
UŽAS
UZNEMIRUJUĆE Autom naletio na srndaća u Zagrebu...
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Auto je udario srndaća na zagrebačkoj Kustošiji u utorak ujutro, javio nam je naš čitatelj koji nam je poslao fotografije srndaća. Dodao je kako se sve dogodilo ispred dućana na autobusnoj stanici.
Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.
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