UZNEMIRUJUĆE Autom naletio na srndaća u Zagrebu...

Auto je udario srndaća na zagrebačkoj Kustošiji u utorak ujutro, javio nam je naš čitatelj koji nam je poslao fotografije srndaća. Dodao je kako se sve dogodilo ispred dućana na autobusnoj stanici.

Foto: Čitatelj 24sata

Poslali smo upit zagrebačkoj policiji te ćemo ga objaviti kada ga dobijemo.