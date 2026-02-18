Osam skijaša poginulo u lavini u Kaliforniji, jedan je nestao

U jednoj od najsmrtonosnijih lavina u američkoj povijesti, koja se dogodila u utorak ujutro u planinskom lancu Sierra Nevada u sjevernoj Kaliforniji, poginulo je osam skijaša, a za još jednim se traga.

Šest osoba je spašeno iz skupine od ukupno 15 članova koja se našla na putu snježne bujice u blizini vrha Castle Peak, sjeverno od jezera Tahoe. Spasilačka misija prešla je u operaciju izvlačenja tijela.

Opasnost je bila najavljena

Tragedija se dogodila posljednjeg dana trodnevne ture skijanja izvan uređenih staza koju je organizirala tvrtka "Blackbird Mountain Guides". Skupina, koja se sastojala od 11 klijenata i četiri vodiča, vraćala se prema polazištu kada ih je zatrpala lavina. Nesreći su prethodila višednevna upozorenja na ekstremne vremenske uvjete.

Regiju je pogodila snažna zimska oluja koja je donijela gotovo metar novog snijega u 48 sati i vjetrove orkanske snage. Centar za lavine Sierra izdao je upozorenje visokog stupnja opasnosti (četiri od pet), navodeći kako se ne preporučuje kretanje po takvom terenu. Čak je i tvrtka organizator dva dana ranije objavila kako nestabilan snježni pokrivač može dovesti do "nepredvidivih lavina".

Dramatična akcija spašavanja

Odmah nakon dojave u utorak oko 11:30 sati, pokrenuta je opsežna akcija spašavanja u kojoj je sudjelovalo više od 40 ljudi. Operaciju su otežavali mećava, dubok snijeg i stalna opasnost od novih lavina. Šest preživjelih uspjelo je napraviti improvizirano sklonište od cerade i pozvati pomoć putem hitnih odašiljača.

Dvoje od njih prevezeno je u bolnicu. Zbog protoka vremena i surovih uvjeta, vlasti su potvrdile da se preostala nestala osoba više ne smatra živom. Tragediju dodatno produbljuje informacija da je suprug jedne od žrtava član spasilačkog tima koji je sudjelovao u potrazi. Ova nesreća smatra se najgorom u SAD-u u posljednjih više od 40 godina.