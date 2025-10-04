Obavijesti

TEŠKA PROMETNA NESREĆA

UZNEMIRUJUĆE Tinejdžeri u Slavoniji autom sletjeli u kanal

Piše Franjo Lepan,
Foto: dvd lipik

U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, dok su 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeni

U petak oko 21.20 sati između mjesta Šeovica i Japaga, kod Pakraca 19-godišnji vozač koji je upravljao osobnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine sletio je u putni kanal prilikom čega je došlo do prevrtanja vozila na krov.

U prometnoj nesreći vozač je teško ozlijeđen, dok su 16-godišnjak te troje 18-godišnjaka koji su se nalazili kao putnici u vozilu lakše ozlijeđeni.

Slijedi daljnje utvrđivanje svih okolnosti prometne nesreće, a također slijedi i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad Područni ured Pakrac.

