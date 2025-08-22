FOTOGRAFIJE UŽASA
UZNEMIRUJUĆE U gradu Gazi su proglasili glad. Izrael demantira glad: 70 fotografija tuge i užasa
Fotografije koje se nalaze u ovoj galeriji iznimno su uznemirujuće. Gladna djeca koja se nadaju bilo kakvoj hrani, uplakani ljudi koji ne znaju više što će, smrt je svuda oko njih... A Izrael, koji je pokrenuo novu vojnu akciju u Gazi, kaže da u Gazi gladi nema?! Isti taj Izrael je ubio više stanovnika Gaze dok su čekali na hranu i vodu, pa bi poručili da je došlo do greške. "U Gazi nema izgladnjelih", kazao je krajem srpnja izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Čak se ni njegov kompanjon Donald Trump nije složio s tom sramotnom tvrdnjom. A vi pogledajte fotografije pa procijenite sami ima li gladi u Gazi...