UZNEMIRUJUĆE Uz Dravu kod Osijeka pronašli psa u plastičnoj vreći: 'Postoji li kazna za ovo?!'

Tužan prizor zatekao je prolaznike koji su šetali uz obalu Drave u Osijeku. Netko je psa zamotao u plastičnu vreću i bacio u rijeku. Nakon što je očitan mikročip i identificirani vlasnički podaci, slučaj je preuzela policija, no detalji ovog mučnog događaja još uvijek nisu poznati.

Foto: Azil Osijek / Udruga Pobjede





- Da li postoji dovoljno visoka kazna za ovo?! Recite mi! Danas je Drava izbacila ovu siroticu. Kako smo čuli od ljudi koji su je našli pa zvali policiju očitan je čip što znači da ovaj zločin ima i ime i prezime! Slučaj je preuzela PP Beli Manastir, vjerojatno zato što je nađena na lijevoj obali Drave, ono što očekujemo jest munjevita istraga i onda se stvarno nadam da će sud odnosno sutkinja ili sudac na čiji stol dođe ovaj slučaj upotrijebiti sve alate koje ima da se tom monstrumu zgadi njegov, vlastiti život! Da ga boli sve što ima receptore boli, eto to mu želim! Ja ne mogu ni slike gledati, a netko joj je mogao svojim dvjema rukama ovo učiniti - stoji uz uznemirujuću fotografiju koju su objavili iz Azila Osijek - Udruga pobjede.

Kontaktirali smo osječku policiju koja je potvrdila da je dojavu zaprimila u ponedjeljak u 14.13 sati.

- Kod željezničkog mosta preko rijeke Drave, pronađeno je tijelo životinje u plastičnoj vreći. Policija žurno radi na utvrđivanju svih okolnosti. Prema prvim informacijama, na tijelu životinje nisu pronađene vidljive ozljede - rekli su nam iz policije.