Otkrili su identitet muškarca povezanog sa skandalom u Splitu! Evo o kome je riječ

Drama u Splitu ne posustaje... Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture trebala se održati u ponedjeljak navečer, ali skupina mladića, njih navodno 50-ak, prijetila je izvođačima i publici te su ih istjerali iz dvorane i zatim ih ispratili uz povike "Za dom spremni".

Splitska policija "upregnula" je u utorak sve snage kako bi otkrila tko je sve bio u skupini od 50-ak mlađih muškaraca. Nakon što je nekoliko muškaraca iz grupe ušlo na vrata prostorije, rastjerali su tridesetak ljudi koji su bili unutra govoreći im da im se ništa neće dogoditi i da ih nitko neće ni taknuti ako se raziđu. Počelo se "šuškati" ime muškarca koji je na jednoj od javno objavljenih snimki provirio kroz zastor u unutrašnjost prostora.

Kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je o Krešimiru Baturini, zvanom Kompy, starijem pripadniku uže jezgre tzv. starije Torcide, koji je prije petnaestak godina bio predsjednik kluba navijača "Torcida-Sućidar".

Baturina je svojedobno bio i pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije, koji je u tom svojstvu proveo nekoliko mjeseci. Navodno nikad nije bio na terenu, bar po pričama nekih tada aktivnih specijalaca, a njegov angažman kao redovnog pripadnika te jedinice nikad nije realiziran jer nije prošao daljnje detaljne provjere, i to zbog navodnog nedoličnog ponašanja.