Obavijesti

News

Komentari 0
INCIDENT SA SRPSKOM MANJINOM

Otkrili su identitet muškarca povezanog sa skandalom u Splitu! Evo o kome je riječ

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Otkrili su identitet muškarca povezanog sa skandalom u Splitu! Evo o kome je riječ
Milorad Pupovac stigao na Dane srpske kulture u Split | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Splitska policija 'upregnula' je u utorak sve snage kako bi otkrila tko je sve bio u skupini od 50-ak mlađih muškaraca...

Drama u Splitu ne posustaje... Večer folklora u sklopu Dana srpske kulture trebala se održati u ponedjeljak navečer, ali skupina mladića, njih navodno 50-ak, prijetila je izvođačima i publici te su ih istjerali iz dvorane i zatim ih ispratili uz povike "Za dom spremni".

POSLIJE INCIDENTA Opet se grupa mladića okupila na Danima srpske kulture u Splitu: 'Brzo su se razbježali'
Opet se grupa mladića okupila na Danima srpske kulture u Splitu: 'Brzo su se razbježali'

Splitska policija "upregnula" je u utorak sve snage kako bi otkrila tko je sve bio u skupini od 50-ak mlađih muškaraca. Nakon što je nekoliko muškaraca iz grupe ušlo na vrata prostorije, rastjerali su tridesetak ljudi koji su bili unutra govoreći im da im se ništa neće dogoditi i da ih nitko neće ni taknuti ako se raziđu. Počelo se "šuškati" ime muškarca koji je na jednoj od javno objavljenih snimki provirio kroz zastor u unutrašnjost prostora. 

Kako piše Slobodna Dalmacija, riječ je o Krešimiru Baturini, zvanom Kompy, starijem pripadniku uže jezgre tzv. starije Torcide, koji je prije petnaestak godina bio predsjednik kluba navijača "Torcida-Sućidar". 

Baturina je svojedobno bio i pripadnik pričuvnog sastava Specijalne policije, koji je u tom svojstvu proveo nekoliko mjeseci. Navodno nikad nije bio na terenu, bar po pričama nekih tada aktivnih specijalaca, a njegov angažman kao redovnog pripadnika te jedinice nikad nije realiziran jer nije prošao daljnje detaljne provjere, i to zbog navodnog nedoličnog ponašanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'
VATROGASCI NA TERENU

VIDEO Buktinja u Svetoj Nedelji, pomažu 'tenkovi' za gašenje: 'Užas, sve je puno crnog dima'

Ogroman oblak crnog dima proširio se u utorak, 4. studenog nešto prije podneva iz Svete Nedelje
FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.
KOD JANKOMIRSKOG MOSTA

FOTO Mjesto strave u Zagrebu: Vozač izgubio nadzor nad autom i zabio se u ogradu. Poginuo je.

U ponedjeljak oko 15:30 na Ljubljanskoj aveniji u Zagrebu, nekih 50 metara od Jankomirskog mosta u smjeru zapada, došlo je do teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba. Kako su nam potvrdili iz policije, vozač je izgubio nadzor nad automobilom i zabio se u ogradu. Više detalja bit će poznato nakon obavljanja očevida.
Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete
DELIRIJ

Vučić: Hrvati su htjeli sahraniti Srbiju. Po Beogradu lovimo dva snajperista, znamo mete

Ovi iz Hrvatske su mislili da su pokopali Srbiju, da će Srbija biti slaba i očajna kao u vrijeme Tadića. Gdje će glavna vijest biti da uživam u glazbi Severine i da nisam ponosan na to što sam predsjednik Srbije. Kada su imali paradu, značajno manje uspješnu od naše, ja sam ih pohvalio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025