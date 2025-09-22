Obavijesti

News

Komentari 10
STRAVA

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'
1
Foto: snimio čitatelj 24sata

Ličko-senjska policija dojavu o naletu na životinju dobila je malo iza ponoći. Ondje su već došli vatrogasci HAC-a, no životinja je uginula

U tunelu Plasina medvjeda je udarilo vozilo. Bilo je upozorenje na radiju, a taman je došla policija kad smo mi prolazili. Izvadili su pištolje jer nisu znali što ih čeka, ispričala nam je čitateljica 24sata koja se u noći na ponedjeljak ondje zatekla u prolasku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina 00:21
Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina | Video: 24sata Video

Dodala je kako kolone nije bilo, no nije znala reći je li medvjed živ.

Nažalost, kako su potvrdili iz PU ličko-senjske, medvjed je uginuo kratko nakon što ga je udario šleper u samom tunelu.

Nikakva veterinarska intervencija mu nije mogla pomoći.

- Dojavu o nezgodi u tunelu Plasina u smjeru Zagreba zaprimili smo u 00.12 sati. Razgovarali smo i sa samim vozače, a izdan je i prekršajni nalog za Hrvatske autoceste - kažu iz policije.

POSJETILI LIČANE VIDEO 'Medo mi je provirio kroz prozor. Ulaze psima u bokseve, susjed je pobjegao na terasu'
VIDEO 'Medo mi je provirio kroz prozor. Ulaze psima u bokseve, susjed je pobjegao na terasu'

Kako neslužbeno doznajemo, medvjed je prešao zaštitnu ogradu na strani Otočca, odnosno ušao je u tunel iz kontra smjera. Odmah su intervenirali vatrogasci i policija, izdano je upozorenje, no na kraju je završilo kobno za životinju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura
Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...
DRUGA STRANA MEDALJE

Žali se da ga uništava uvozni lobi, a sam uvozi milijune jaja iz Ukrajine, Poljske, Rumunjske...

Lukač koji spori nalaz salmonele i tvrdi da mu podmeće uvozni lobi je jedan od najvećih uvoznika jaja. Nesilice i jaja također ne mora uništiti, nego ih može preraditi i prodati, a uz to mu država daje milijunsku odštetu
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025