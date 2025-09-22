UZNEMIRUJUĆI VIDEO Medvjeda udario šleper u tunelu Plasina: 'Policajci su izvadili pištolje...'

U tunelu Plasina medvjeda je udarilo vozilo. Bilo je upozorenje na radiju, a taman je došla policija kad smo mi prolazili. Izvadili su pištolje jer nisu znali što ih čeka, ispričala nam je čitateljica 24sata koja se u noći na ponedjeljak ondje zatekla u prolasku.

Dodala je kako kolone nije bilo, no nije znala reći je li medvjed živ.

Nažalost, kako su potvrdili iz PU ličko-senjske, medvjed je uginuo kratko nakon što ga je udario šleper u samom tunelu.

Nikakva veterinarska intervencija mu nije mogla pomoći.

- Dojavu o nezgodi u tunelu Plasina u smjeru Zagreba zaprimili smo u 00.12 sati. Razgovarali smo i sa samim vozače, a izdan je i prekršajni nalog za Hrvatske autoceste - kažu iz policije.

Kako neslužbeno doznajemo, medvjed je prešao zaštitnu ogradu na strani Otočca, odnosno ušao je u tunel iz kontra smjera. Odmah su intervenirali vatrogasci i policija, izdano je upozorenje, no na kraju je završilo kobno za životinju.