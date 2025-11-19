Obavijesti

UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija u Tuzli pucala je po pljačkašima! Jedan mrtav i bačen iz auta?!

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: klix.ba

Pucnjava se dogodila odmah pored osnovne i srednje škole te u blizini kafića i drugih trgovina

Došlo je do pucnjave u centru Kalesije u Bosni i Hercegovini, piše Klix.ba koji je objavio dramatičnu snimku pucnjave. Iz Uprave policije MUP-a TK za jutros nisu mogli potvrditi jesu li napadači pucali na policajce pa su oni uzvratili. To će se znati nakon očevida. Riječ je o pljačkašima koji su pokušali opljačkati zlatarnu. 

Za napadačima traga policija na području Tuzlanskog kantona, ali i šire. U akciju su uključeni i MUP Republike Srpske i Granična policija BiH, a o svemu su obaviješteni i kantonalni MUP-ovi.

Policija je blokirala ovo područje i u toku je očevid. Pucnjava se dogodila odmah pored osnovne i srednje škole te u blizini kafića i drugih trgovina.

Jedan od pljačkaša je ranjen nakon čega je, saznaje Avaz, pronađen mrtav. Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali pljačkaši.

OSTALO

