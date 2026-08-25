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VADI, KOUME, KEŠ Na Mljet stigla trojica milijardera

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 13 min
VADI, KOUME, KEŠ Na Mljet stigla trojica milijardera
EKSKLUZIVNO Jeff Bezos sastao se sa suosnivačem WhatsAppa Janom Koumanom na jahti Moonrise | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Osnivač Amazona Jeff Bezos i suosnivač WhatsAppa Jan Koum sastali su se na Mljetu

U skupoj jahti Moonrise na Mljet je stiglo društvo kakvo se rijetko viđa na hrvatskoj obali. Na luksuznoj jahti, usidrenoj kod otoka, okupili su se osnivač Amazona Jeff Bezos, suosnivač WhatsAppa Jan Koum i američki medijski mogul Barry Diller. Susret trojice milijardera privukao je pažnju upravo zbog mjesta na kojem su se okupili, a luksuzna jahta posljednjih dana plovi hrvatskom obalom.

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